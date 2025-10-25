Agredieron a familiares de presos políticos durante misa en la UCV por la canonización

En horas de la tarde de este sábado, 25 de octubre, supuestos grupos violentos, afectos al oficialismo, agredieron a familiares de los presos políticos tras una misa de acción de gracias por la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles en la Universidad Central de Venezuela.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció a través de su cuenta en X que un grupo de personas identificadas con franelas alusivas a José Gregorio —pertenecientes a colectivos paramilitares oficialistas— haciéndose pasar por creyentes, golpearon, empujaron, insultaron y arrebataron las pertenencias a quienes estaban orando por la libertad y los derechos de todas las personas injustamente detenidas por motivos políticos.

“El emblemático papagayo del señor Rafael Araujo, que llevaba un mensaje de esperanza dedicado a la intercesión de los santos venezolanos, fue roto con maldad y desprecio”, expresó el comité.

El Clippve indicó que durante la misa que fue realizada en varias parroquias y comunidades del país, se observo la presencia de de efectivos de inteligencia del Estado fotografiando y grabando a los fieles congregados, en una clara acción intimidatoria.

“Mientras desde Roma se nos invita a vivir esta canonización en paz, amor, verdad, justicia y respeto a los derechos humanos, desde el poder en Venezuela se responde con maltrato, vigilancia, control, represión, odio e intolerancia contra su propio pueblo”, expresó el comité y aseguraron que seguirán clamando a los santos venezolanos para que la oscuridad que gobierna Venezuela sea transformada por la luz.

