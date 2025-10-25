EE. UU. sanciona a Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes 24 de octubre sanciones financieras al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

Además del jefe de Estado colombiano, aparecen en el listado del Departamento del Tesoro su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, actualmente investigado por la justicia de Colombia.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado por la OFAC.

El ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, también figura en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El funcionario ha criticado al mandatario estadounidense.

La OFAC señala que, como resultado de la medida, todos los bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también quedará bloqueada.

Reacciones a favor

El representante por Florida, Mario Díaz-Balart, expresó su apoyo a las sanciones contra Petro y celebró la decisión adoptada en Washington.

““Aplaudo la decisión del presidente Trump de sancionar a Petro y a sus socios por su complicidad con el narcotráfico. El presidente Trump no tolerará a quienes amenazan la seguridad de Estados Unidos y de la región”, expresó.

La congresista María Elvira Salazar se pronunció al respecto, calificando al mandatario colombiano como “marxista, exguerrillero y aliado de narco-terroristas”. En su cuenta de X, afirmó que “ahora Petro está oficialmente sancionado por su rol en el tráfico global de cocaína”.

*Con información de EP y EN

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

