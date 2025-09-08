El Mañanero del 8 de septiembre: la detención de una familia en Carabobo enciende las alarmas

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 8 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

Organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y familiares denunciaron este 6 de septiembre la desaparición forzada de Miriam Fernández Ruiz (72 años), Miguel Ángel Guillén Ibarra (17), Chantal Niulany Guillén (21) y la bebé Nicole de Los Ángeles Palermo (2 años), detenidos entre el 4 y 5 de septiembre en el estado Carabobo.



Según el relato difundido, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron sin orden judicial en la vivienda de la familia en Paso Real y se llevaron a Miriam y a su nieto Miguel. Al día siguiente, Miguel fue obligado a llamar a su hermana Chantal, quien acudió a la sede policial de La Esmeralda junto a su hija Nicole, donde ambas quedaron detenidas.

Activistas venezolanos cumplen una semana en huelga de hambre frente a la CPI

Reiteran pedido de fe de vida de Superlano y Roland Carreño

Exdirector de Wola no cree que despliegue en el Caribe genere cambio político en Venezuela

El sueño americano y el tráfico de drogas navegan en la oscuridad del Pacífico

“Brasil estará del lado de la paz”: Lula sobre tensiones en Venezuela

“Ocho meses de puertas cerradas”: Esposa de Rafael Tudares envía carta a sus custodios

Más de un mes de desaparición forzada de María Castillo en Lara

Trump sube el tono y amenaza con derribar aviones venezolanos que representen una amenaza

FMV: Llamado a retorno el 8 de septiembre viola el marco legal vigente

Consultado sobre de qué lado estaba en medio de las recientes tensiones políticas, si del lado de Venezuela o el de Estados Unidos, el presidente de brasil, Luis inácio Lula da silva fue enfático en afirmar: “Brasil estará del lado que siempre estuvo, del lado de la paz. Brasil es un país que no tiene litigación internacional, ni queremos una confrontación internacional”.

El rapero estadounidense, Kendrick Lamar, se llevará el premio Emmy a la Dirección Musical Destacada por su actuación en el medio tiempo del Super Bowl LIX del pasado 9 de febrero de 2025.

Lamar fue el artista principal de dicho espectáculo, que contó con la actuación de invitados especiales como la cantante SZA, DJ Mustard, el actor Samuel L. Jackson y hasta la tenista Serena Williams. El show fue muy viral en redes sociales porque interpretó la canción “Not like us”, una crítica frontal a su rival en el rap Drake, y en cuya letra lo acusa de “colonizador” y “mentiroso”, en medio de una disputa cultural.

La presentación además batió récord de espectadores, con 133,5 millones, convirtiéndose así en el más visto de la historia.

KENDRICK LAMAR se lleva el premio a la Mejor Dirección Musical gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX.



Este show oficialmente acaba de ganar un Emmy.#Emmys

pic.twitter.com/4AsBsgPCDs — Carla ❁ (@shannonlada) September 8, 2025

El caraquista Eugenio Suárez, tercera base de los Marineros de Seattle, se convirtió en el primer venezolano en la historia de las Grandes Ligas con dos temporadas de 45 o más jonrones, al conectar dos en el partido de este 7 de septiembre. La primera vez que superó esa cifra fue en el año 2019, cuando conectó 49 cuadrangulares.

Los otros dos nacidos en el país que han bateado 45 bambinazos o más en una temporada son Andrés Galarraga en el año 1996 (47) y Salvador Pérez en el año 2021, con 48.

Con este BATAZO, Eugenio Suárez llegó a su HR #45 de la temporada ‼️ pic.twitter.com/gDiMMwnA4c — MLB Español (@mlbespanol) September 7, 2025

