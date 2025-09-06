“Ocho meses de puertas cerradas”: Esposa de Rafael Tudares envía carta a sus custodios

Mariana González de Tudares, hija del político opositor Edmundo González, difundió una carta pública dirigida “a quienes hoy tienen bajo su custodia” a su esposo, Rafael Tudares Bracho, detenido desde hace casi ocho meses.

En el texto, González describe la angustia que vive su familia desde que Tudares fue arrestado y relata su infructuosa búsqueda por respuestas que la acerquen a su esposo.

“Han pasado casi ocho meses desde que Rafael fue arrancado de nuestro lado. Ocho meses en los que mi vida se ha convertido en una rutina marcada por la ausencia: cada semana me ven en tribunales con mi carpeta lista para recibir noticias que nunca llegan; cada semana insisto en llevar sus pertenencias, sus medicinas, sus sábanas, con la esperanza de que lleguen a sus manos, y siempre termino regresando con ellas intactas. Ocho meses de puertas cerradas, de hojas en blanco, de manos vacías”, escribió.

La esposa del dirigente pidió a sus custodios que transmitan un mensaje de aliento a Tudares: “Díganle, por favor, que no he parado un solo día de buscarlo, que cada paso que doy, cada palabra que escribo, cada súplica que elevo, es por su libertad. Díganle que sus hijos y yo estamos fuertes, que no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir, porque no descansaremos hasta tenerlo de nuevo en casa”.

Asimismo, instó a que le hagan llegar palabras de ánimo: “Háganle saber que resista, que rece mucho, que mantenga la fe. Que lo estamos esperando, que seguimos de pie, que seguimos luchando, que no está olvidado ni lo estará jamás”.

En la carta, González apeló directamente a los custodios como el único puente entre su esposo y el mundo exterior. “Ustedes pueden darle el aliento que yo no he podido darle en estos ocho meses. Y si sus labios pronuncian estas palabras, si sus oídos las escuchan, quizá esa chispa de esperanza lo mantenga un día más fuerte, un día más vivo, un día más cerca de volver a casa”, expresó.

La misiva concluye con un ruego: “Con el corazón en la mano, se los pido”. Mariana González firmó la carta identificándose como “¡Venezolana, esposa y madre!”.

Aislamiento inconstitucional

En el mes de agosto, González informó que el pasado 23 de junio un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.

La hija de Edmundo González, quien fue presionado al exilio forzado en septiembre de 2024, ha insistido en que el aislamiento al que está sometido su cónyuge viola el artículo 46 de la Constitución Nacional, el cual reza que “ninguna persona puede ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes y tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral”.

A Rafael Tudares lo detuvieron el pasado 7 de enero tres días antes de la juramentación para un tercer mandato presidencial de Nicolás Maduro, luego de un controversial resultado electoral anunciado en julio de 2024. El mismo día también fueron arrestados el excandidato presidencial Enrique Márquez y el periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Correa, quien posteriormente fue excarcelado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país