Trump sube el tono: amenaza con derribar aviones venezolanos que representen una “amenaza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al gobierno de Venezuela que si sus aviones de combate vuelven a sobrevolar buques de la armada estadounidense, podrían ser derribados.

La noche del 4 de septiembre, el Departamento de Defensa de EEUU denunció que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe. A juicio del Pentágono, esta fue una “maniobra provocativa” que buscaba interferir en sus operaciones contra el “narcoterrorismo”.

“Yo les diría que van a tener problemas, les informaremos al respecto. Oímos que eso sucedió, pero no fue realmente como ellos describieron, no pasaron por encima -de los buques- Pero yo le diría, general, – refiriéndose al Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, quien estaba a su lado- que si hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera. Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted y sus capitanes pueden decidir qué hacer, ¿de acuerdo?”, advirtió Trump en una conferencia de prensa desde el salón oval.

Al mandatario le repreguntaron qué tan cerca fue el sobrevuelo de los cazas venezolanos, y respondió: “Bueno, no quiero hablar de eso, pero si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados“.

¿Busca cambiar el gobierno de Venezuela?

En la misma rueda de prensa al mandatario republicano le consultaron si le gustaría ver un cambio de régimen en Venezuela, a lo que comentó: “Bueno, no estamos hablando de eso, sino del hecho de que allí tuvieron una elección muy extraña, por decirlo suave. Estoy siendo muy agradable al decir eso. Solo puedo decir que billones de dólares en drogas están saliendo a nuestro país desde Venezuela, las cárceles de Venezuela las vaciaron en nuestro país sacando sus prisioneros, los peores, los más asesinos del Tren de Aragua, las peores personas que se puedan imaginar, y ahora están viviendo felizmente en Estados Unidos. Y no es fácil sacarlos, por el sistema liberal que tenemos que enfrentar en muchos casos”.

El gobernante estadounidense recalcó sus palabras de hace un par de días: “Venezuela, ha sido un muy mal actor, y nosotros entendemos eso. Cuando ustedes observan esa embarcación -la atacada en el Caribe- esos bultos que tenían a bordo, eso representa miles de muertes en Estados Unidos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país