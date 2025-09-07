“Brasil estará del lado de la paz”: Lula sobre tensiones Venezuela-EEUU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió a las recientes tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, desencadenadas por el desplazamiento de buques en el Mar Caribe por parte de la administración de Donald Trump y el ataque contra un bote que salió de Venezuela y que transportaba drogas.

Consultado sobre de qué lado estaba en la controversia, si del lado de Venezuela o el de Estados Unidos, Lula fue enfático en afirmar: “Brasil estará del lado que siempre estuvo, del lado de la paz. Brasil es un país que no tiene litigación internacional, ni queremos una confrontación internacional”.

Agregó que la perspectiva de su país es que la guerra “no lleva a nada, aparte de matar y empobrecer” y dijo que la mejor forma de resolver las divergencias entre dos naciones “lo mejor y más barato es sentarse en una mesa de negociación y hablar”.

Tensión en aumento

La tensión entre Washington y Caracas ha sufrido una escalada después de que el gobierno de Trump movilizara ocho buques de guerra, aviones de vigilancia y un submarino de ataque al Mar Caribe, en una cruzada contra el narcotráfico.

El gobierno de Maduro no se ha quedado atrás y ha respondido con ejercicios miliares y vuelos de cazas F-16 cerca de buques estadounidenses, tras denunciar que el operativo de EEUU es una “amenaza obscena” contra Venezuela.

El pasado 5 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al gobierno de Venezuela que si sus aviones de combate volvían a sobrevolar buques de la armada estadounidense, podrían ser derribados. La noche previa el Departamento de Defensa de EEUU denunció que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe. A juicio del Pentágono, esta fue una “maniobra provocativa” que buscaba interferir en sus operaciones contra el “narcoterrorismo”.

“Yo les diría que van a tener problemas (…) Oímos que eso sucedió, pero no fue realmente como ellos describieron, no pasaron por encima -de los buques- Pero yo le diría, general, – refiriéndose al Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, quien estaba a su lado- que si hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera. Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted y sus capitanes pueden decidir qué hacer, ¿de acuerdo?”, advirtió Trump en una conferencia de prensa desde el salón oval.

Al mandatario le repreguntaron qué tan cerca fue el sobrevuelo de los cazas venezolanos, y respondió: “Bueno, no quiero hablar de eso, pero si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados“.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país