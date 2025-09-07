Reiteran pedido de fe de vida de Freddy Superlano y Roland Carreño a ocho días de traslado arbitrario

En un video que compartió en sus redes el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) la madre de Freddy Superlano exigió una fe de vida del líder nacional de Voluntad Popular, quien tiene 404 días detenido sin que su familia pueda verlo.

Adicional al aislamiento prolongado de más de un año, tanto Superlano como el periodista Roland Carreño fueron trasladados hace más de una semana de su celda en el Helicoide a un paradero desconocido.

“Ya son ocho días en los que no sabemos dónde se encuentra y en qué condiciones. Como madre, pido fe de vida de Freddy Superlano Salinas y de su compañero, Roland Carreño. Sigo con la fe de abrazarlo y darle su bendición. Desde mi corazón exijo libertad para él y todos los presos políticos”, expresó

VIDEO TESTIMONIAL | Denuncia de la madre de Freddy Superlano



“Se cumplen 403 días de la detención de mi hijo Freddy… y ahora 8 días en que no sabemos dónde se encuentran y en qué condiciones”.



Hoy compartimos el testimonio de la madre de Freddy Superlano, quien alza su voz… pic.twitter.com/9D9EzYW6mu — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 6, 2025

El comité recalcó que las autoridades se han negado a dar información sobre el paradero de ambos miembros de Voluntad Popular: “Exigimos una fe de vida real y creíble de Freddy Superlano y Roland Carreño. Exigimos el fin del aislamiento. Exigimos su libertad”, sentenció el Clippve.

El pasado 4 de septiembre, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (RELE) indicó que monitoreaba “con preocupación” el traslado de Carreño y Superlano desde El Helicoide a paradero desconocido. “Las autoridades venezolanas deben informar ubicación y proteger sus derechos”, reclamaron.

Detalles en el limbo

El viernes 5 de septiembre la esposa de Freddy Superlano, Aurora Silva, difundió un video en el que informó que acudió a El Helicoide y que en el lugar le confirmaron que tanto él como Carreño sí habían sido trasladados el pasado domingo.

“No nos dieron ningún tipo de información. Sin embargo, por otras vías, nos hemos enterado que, posiblemente, estén en el Rodeo I”, señaló Silva. Pero precisó que visitó otras cárceles y finalmente acudió a ese centro de detención, ubicado en el estado Miranda, pero allí tampoco confirmaron o desmintieron la versión.

“No nos dieron ninguna información, lo que hacen es burlarse del dolor de la familia. No sabemos a quién más acudir para que nos escuchen y den respuesta oficial. Hay dos niñas que me preguntan dónde está su papá, y no sé qué respuestas darle. No sé por qué más tenemos que pasar como familiares, después de estos 13 meses de aislamiento en los que ni siquiera pude ver a mi esposo, ni la familia de Roland pudo verlo, los trasladan arbitrariamente sin información. Pido que nos unamos en oración por Freddy, Roland y todos los presos políticos. Y a las instituciones del Estado, a estas personas, si les queda un ápice de moral, que nos den una fe de vida de ellos, necesitamos saber dónde están y dónde se encuentran, tememos por sus vidas”, concluyó.

#VIE #5SEP | Aurora Silva pide nuevamente fe de vida de Freddy Superlano y Roland Carreño



Amplía en 👇🏻

https://t.co/E0kSeDnt1C pic.twitter.com/8lOFjjSXmW — Noticias Neverí (@neverinoticias) September 5, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país