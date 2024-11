El Mañanero del 4 de noviembre: Cloacas desbordadas empeoran condiciones de reclusión en Tocorón y otras noticias

En El Mañanero del 4 de noviembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Cloacas desbordadas empeoran condiciones de reclusión en Tocorón, “El Poder Ciudadano seguirá en manos de funcionarios que no cumplen los requisitos” y Nélida Sánchez de Súmate cumple 70 días “detenida y separada de su familia”,

Nélida Sánchez de Súmate cumple 70 días “detenida y separada de su familia”

Evo Morales denuncia un atentado y agradece a Maduro: “Me salvó la vida”

Roland Carreño cumple tres meses tras las rejas y la Plataforma Unitaria exige su liberación

Una niña detenida durante las protestas ingirió cloro, denuncia una Ventana a la Libertad

Cloacas desbordadas empeoran condiciones de reclusión en Tocorón

El Día de los Difuntos no hay que olvidar los derechos fallecidos

“El Poder Ciudadano seguirá en manos de funcionarios que no cumplen los requisitos”

3 x 3 | Posible reconocimiento a González Urrutia no viene con elección de Harris o Trump

“Tarek William Saab acaba de graduarse de especialista en Derecho Penal en la Escuela Nacional del Fiscal. Es decir, es un título que él mismo firma. No tiene y no cumple con ninguno de los requisitos. No tiene experiencia, no fue litigante, no fue profesor, no fue miembro del sistema de justicia. O sea, nada de eso lo cumple”, Zair Mundaray, abogado, especialista en criminalística, Penal, migración y derechos humanos.