“El Poder Ciudadano seguirá en manos de funcionarios que no cumplen los requisitos”

Sin sorpresa alguna la Asamblea Nacional de 2020 de mayoría oficialista ratificó este jueves a Tarek William Saab como Fiscal General en el Ministerio Público (MP), luego de que el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano propusiera su candidatura en el Palacio Federal Legislativo.

El pasado sábado 26 de octubre, el parlamento publicó en sus redes sociales la lista de postulados para el cargo de fiscal general. No hubo mucho tiempo para analizar los perfiles. Apenas cinco días después, en un proceso veloz, de la lista de 35 aspirantes resultó reelecto para un nuevo período de siete años el polémico fiscal impuesto por la vía Constituyente en el 2017 en sustitución de Luisa Ortega Díaz.

Para el abogado, especialista en criminalística, Penal, migración y derechos humanos, Zair Mundaray, en Venezuela nunca ha habido un concurso real para la elección del fiscal general desde que llegó el chavismo al poder.

Según establecía la normativa legal venezolana, en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Justicia, para ser fiscal de la república era necesario ser abogado, con postgrado en materia afín a su competencia, profesor universitario de reconocida competencia o haber ejercido durante cinco años como Fiscal del Ministerio Público. Asimismo, se requiere ser “de notoria buena conducta y de reconocida solvencia moral”, no estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública y no haber sido objeto de sanción penal, por decisión definitivamente firme, por la comisión de un delito.

Mundaray explicó que en postulaciones anteriores se podía apreciar que los aspirantes eran reconocidos profesores universitarios, autores importantes en materia jurídica, académicos, gente valiosa que cumplían con todos los parámetros que la normativa constitucional y legal dictaba, pero que con la llegada del chavismo, “todo cambió”.

El abogado experto en materia penal explicó que únicamente Javier Elechiguerra Naranjo (1999) cumplía con todos los requisitos para ser fiscal general de Venezuela, pero duró muy poco en el cargo y fue sustituido por Isaías Rodríguez Díaz (2000-2007), quien era abogado laboral, pero nunca se tituló como penalista y tampoco contaba con la experiencia ni los estudios para ser fiscal general.

En el caso de Luisa Ortega Díaz, Mundaray precisó que tampoco cumplía con todos los requisitos que exige la ley y no contaba con la experiencia que el cargo requería.

“Tarek William Saab acaba de graduarse de especialista en Derecho Penal en la Escuela Nacional del Fiscal. Es decir, es un título que él mismo firma. No tiene y no cumple con ninguno de los requisitos. No tiene experiencia, no fue litigante, no fue profesor, no fue miembro del sistema de justicia. O sea, nada de eso lo cumple”, indicó el abogado.