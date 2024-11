Inicio

Evo Morales denuncia un atentado y agradece a Maduro: “Me salvó la vida”

/ Agencia EFE

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, declaró que su vida fue salvada por Nicolás Maduro, quien le proporcionó dos vehículos de uso personal para su traslado tras denunciar un ataque armado en el Trópico de Cochabamba, un bastión político y sindical de Morales.

En su programa transmitido por la radio Kawsachun Coca, Morales expresó: “Si el presidente Maduro no me hubiera prestado los dos carros, no sé qué hubiera sido de la vida de Evo. En otras palabras, el presidente Maduro me salvó la vida”.

Este agradecimiento se produce en un contexto de creciente tensión política en Bolivia, donde Morales se encuentra en huelga de hambre desde hace dos días. Su objetivo es forzar al gobierno de Luis Arce a dialogar sobre diversas demandas políticas y económicas, en medio de bloqueos de carreteras por parte de sus seguidores, que ya llevan 21 días.

Morales, quien ha tenido un distanciamiento con Arce, también afirmó que el actual presidente está informado sobre el préstamo de los vehículos, que se ha convertido en un tema controversial.

Morales denunció “intento de magnicidio”

Este asunto se intensificó después de que Morales denunciara un “intento de magnicidio”. La oposición, representada por la fuerza Comunidad Ciudadana, ha calificado el uso de estos vehículos como una “injerencia” externa.

Además, la controversia se profundiza al revelarse que al menos uno de los carros utilizados por Morales pertenece a Miguel Ángel Lozano, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en Bolivia.

A pesar de las críticas, Morales defendió la relación entre ambos países, afirmando que “Venezuela, con gobierno de izquierda o de derecha, siempre apoyó a Bolivia”.

El clima de inestabilidad en Bolivia se ha agravado con la denuncia del ataque armado, lo que ha llevado a los sectores leales a Morales a tomar incluso unidades militares en el Trópico de Cochabamba, reflejando la creciente polarización en el país.

En un reciente mensaje, Morales acusó a Arce de alianza con el gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, y exigió un proceso “justo”.

Sobre los vehículos proporcionados al expresidente, Nicolás Maduro no ha ofrecido ningún tipo de detalles.

Denunciamos la creación de un Plan Cóndor de Lawfare. Es evidente la coordinación entre el gobierno de Luis Arce y el gobierno sionista de Javier Milei. Desde que soy dirigente me han acusado de terrorista, narcotraficante o asesino. Inventan procesos con fines políticos. Al… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 3, 2024

Con información de EFE.