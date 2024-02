Voluntad Popular aseguró que desde casi una década no forman parte activa de la Internacional Socialista - Runrun

IS amenazó al partido naranja de expulsarlos por desviarse hacia la derecha

La Internacional Socialista (IS) amenazó al partido Voluntad Popular con expulsarlos de sus filas argumentando que se estaban desviando del camino, mientras que la tolda naranja argumentó que pese a que todavía pertenecen a esta coalición desde hace siete años no lo hacen de manera activa.

“Voluntad Popular ha cambiado sus posturas más recientemente, dirigiéndolas cada vez más hacia la derecha”, expresó un comunicado de la Internacional Socialista.

Junto a Voluntad Popular la Internacional Socialista también propuso expulsar a la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) de Guatemala.

“Estos dos partidos muestran que no quieren pertenecer a la Internacional Socialista, y por ende, hemos decidido expulsarlos. Vamos a someter esta decisión a votación”, dijo Paulina Lampsa, vicepresidenta de la IS.

A propósito de esta amenaza, VP emitió un comunicado este lunes 26 de febrero donde aseguró que no forman parte activa de la organización.

Desde hace 7 años Voluntad Popular no forma parte activa de la Internacional Socialista. pic.twitter.com/x1kKxDSCq1 — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) February 26, 2024

“Nuestro distanciamiento se dio porque entendemos que este no es valor compartido por todos los miembros de la IS, algunos de los cuales han sido flexibles o silentes ante la dictadura que hoy oprime a los venezolanos. Por estas diferencias que hemos visto prolongarse a través de los años, hemos estado inactivos en esta agrupación desde hace casi una década”, reza el comunicado del partido naranja.

Voluntad Popular agradeció a líderes socialistas como el ex presidente español Felipe González; la ex mandataria chilena Michelle Bachelet; el ex presidente de la IS; George Papandreou y el ex secretario general de la organización, Luis Ayala por ser “siempre solidarios con la causa venezolana”.

Antes de emitirse el comunicado, el miembro de VP, Yon Goicoechea, escribió en su cuenta de X, antiguamente Twitter: “De mejores sitios me han botado. La Internacional Socialista no ha hecho sino relativizar la tragedia venezolana por años (con sus excepciones relevantes). Yo soy liberal de formación y no veía la hora de salirnos”.

LEA. “Un mes de secuestro”: Vente Venezuela exige libertad de activistas detenidos hace un mes