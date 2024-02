Exigen al Ministerio de Salud garantizar medicamentos de alto costo para pacientes con fibrosis quística - Runrun

En lo que va de 2024 ya han fallecido tres pacientes con fibrosis quística, por está razón, madres de niños y jóvenes con esta patología protestaron el pasado 19 de febrero a las afueras del Ministerio de Salud, en Caracas, para exigir medicinas y al mismo tiempo denunciar esta situación.

Las madres exigen a las autoridades la compra de medicamentos para la fibrosis para de esta manera evitar más muertes. De acuerdo con diversas denuncias, se les ha venido prometiendo la compra de las medicinas, sin embargo, aún no tienen respuestas concretas.

Medline.plus explica que la fibrosis quística es una enfermedad rara y hereditaria, cuya causa es un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir «un líquido anormalmente espeso y pegajoso llamado moco». Este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas y puede originar infecciones pulmonares potencialmente graves y problemas digestivos.

Las tres muertes de 2024 han sido dos niños en el interior y una en Caracas, se denunció en la protesta. Cada día estos niños, niñas y adolescentes han visto el deterioro de su salud debido a que no cuentan con el tratamiento necesario.

«Estamos cansadas de que nos vean la cara , de que se burlen de nosotros, ofreciendo los medicamentos y no han cumplido (…)Además de los tres fallecidos, hay ocho pacientes en grave estado de salud, hospitalizados, porque no tienen los medicamentos», declaró una de las madres en protestas.

Mayerling Fajardo es madre de dos jóvenes con fibrosis quística, una de 22 y otra de 18 años. La menor de ellas tiene una situación de salud bastante difícil y está pesando 36 kilos.

«Está desnutrida, está siendo asistida por psicólogos y psiquiatras, ya que la enfermedad la tiene sin ánimo. Es bachiller y fue excelente alumna, pero en estos momentos no se ha podido inscribir en la universidad, ya que las constantes infecciones no la dejan salir a hacer su vida normal. Los medicamentos están escasos y el ministerio no nos asiste. Ellos deben tomar Pulmozyme ( para ayudar a disolver las secreciones viscosas que se producen en los pulmones la enfermedad), deben tener suplementos vitamínicos, los exámenes son muy costosos y deben hacerse frecuentemente», denunció.