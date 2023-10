“Jamás he visto a un fiscal que defienda tanto a un gobierno”: Saab salió con las tablas en la cabeza de la ONU - Runrun

Este martes, 10 de octubre, se llevó a cabo en Ginebra la evaluación a Venezuela sobre el cumplimiento de los derechos civiles y políticos en el país. Un encuentro en el que participaron miembros del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y representantes del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil y el fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Saab.

En la jornada, el Comité de la ONU expresó su preocupación por la represión, asesinatos, torturas, falta de independencia de los poderes, corrupción, violaciones y más incumplimientos del Estado venezolano en materia de derechos civiles y políticos.

Ante los señalamientos, la delegación de Maduro respondió con insultos y descalificaciones a los expertos del Comité DDHH-ONU, en lugar de rendir cuentas precisas sobre la situación de derechos civiles y políticos.

“Parcialidad, falta de profesionalismo, politización, perder el tiempo, irresponsables…” fueron algunos de los insultos de la representación del Estado venezolano al comité de expertos durante su evaluación.

En uno de los momentos del debate José Manuel Santos Pais, miembro del Comité de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se refirió a la parcialización del fiscal Tarek William Saab: «Jamás he visto a un Fiscal General que defienda de tal forma al Gobierno de su país, cuando debería presentar su situación en completa independencia».

Por su parte, otro experto independiente exigió respeto a la delegación que representó al gobierno venezolano en esta evaluación.

“Tenemos derecho a pedir que se nos respete”, pidió Carlos Gómez Martínez, en respuesta a las descalificaciones de la representación de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, recordó la importancia de un ámbito institucional en Naciones Unidas.

De igual formal, la presidenta del Comité de Derechos Humanos, Tania Abdo Rocholl, increpó a la delegación de Venezuela

por utilizar la mayor parte del tiempo asignado para descalificar a los expertos.

«Esto no puede ser un diálogo bilateral denunciando a un experto sobre lo que hace tal país, porque así no se trabaja (…) Durante una hora hemos escuchado este tipo de calificaciones y no las vamos a permitir en el siguiente bloque», dijo.