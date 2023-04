67 órdenes de aprehensión y 142 allanamientos: Saab publica escueto balance de la #PurgaMadurista - Runrun

El funcionario no ofreció información de las personas que están siendo investigadas ni de aquellas sobre las que pesan las órdenes de aprehensión

El fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, publicó vía Twitter un balance actualizado sobre las investigaciones y acciones judiciales relacionadas con las recientes tramas de corrupción.

Refiriéndose a la «operación anticorrupción», el fiscal dijo que en las últimas 72 horas el Ministerio Público (MP) ha solicitado 67 órdenes de aprehensión y 142 allanamientos a nivel nacional.

Tal como ha ocurrido con anuncios anteriores sobre estos hechos, el funcionario no ofreció información sobre las personas que están siendo investigadas o aquellas a las que se dirigen las órdenes de aprehensión.

Más de 50 detenidos y Saab no dice si El Aissami es investigado

El 5 de abril, Saab informó que hasta esa fecha ascendía a 51 el número de personas detenidas.

«A la fecha, y seguro habrá más detenidos, se suman 51 personas entre hombres y mujeres privados de libertad por diversas tramas de corrupción, incluyendo la de Pdvsa Crypto, que se une a la de la CVG, la de los jueces detenidos y a la del exalcalde de Las Tejerías», declaró en rueda de prensa.

El representante del MP precisó entonces que investigaban 31 tramas de corrupción dentro de Pdvsa y que por la trama «Pdvsa-Crypto» había para el momento 34 procesados.

A estas tramas antes develadas se suma la de Cartones de Venezuela por la que, hasta el momento, solo hay un detenido: el exdirector de la Onidex y exgobernador de Trujillo, Hugo Cabezas, quien desde 2018 estaba al frente de la compañía.

«No me voy a tubear»

En la rueda de prensa, al fiscal del madurismo le preguntaron si el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, estaba siendo investigado por las tramas de corrupción en Pdvsa.

El funcionario respondió de forma evasiva y se limitó a remarcar que no se adelantaría a los acontecimientos.

«Con relación a futuras o próximas investigaciones en marcha, me he caracterizado por no adelantar opinión. Como dirían ustedes los periodistas, no voy autotubearme en eso. Yo he hablado de los que están hoy aprehendidos, 51 en todas las tramas de corrupción, que son varias: Pdvsa Cypto, CVG, corrupción de algunos jueces, hechos al margen de la ley en alcaldía de Las Tejerías. Por lo tanto, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular», dijo.