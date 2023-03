MonitordeVíctimasCaracas | Mueren dos hombres en presuntos enfrentamientos en la parroquia El Valle - Runrun

Dos hombres perdieron la vida, el pasado 15 de marzo de 2023, en hechos aislados en presuntos enfrentamientos ocurridos en la parroquia El Valle, municipio Libertador de Caracas,.

Familiares identificaron a las víctimas como Asdrúbal José Cienfuegos (32) y Maury José Figueroa Vázquez (38).

Yuleima Ruiz reconoció el cadáver de Asdrúbal, ayer en la mañana, en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Pasaban de las 10:00 am, cuando entre lágrimas descubrió que el cuerpo de su pareja por 23 años y a quien daba por desaparecido, desde el sábado 12 de marzo 2023, estaba allí.

Ruiz indicó que ese día lo vio por última vez, a las 7:30 am. Cienfuegos había ido a cargar agua, a unas cuatro cuadras del Urbanismo de Misión Vivienda, en el sector El Chorrito de Turmerito, donde estaban residenciados.

Desde entonces, y al ver que no llegaba, inició su búsqueda por centros hospitalarios y comisarías con la esperanza de hallarlo con vida. Hasta este domingo, 19 de marzo de 2023, cuando un vecino del piso 11 del urbanismo en el que reside, le comentó que el día que Asdrúbal desapareció, hubo un enfrentamiento entre bandas de la zona, que presuntamente dejó dos muertos.

Su ingreso al Senamecf coincidió con la fecha de su desaparición. Hasta el momento de hablar con los periodistas, Yuleima desconocía cuántos impactos de bala había recibido su compañero.

Ruiz aseguró que su pareja no tenía problemas con nadie. «El hombre de mi vida está muerto y no sé por qué. No era delincuente ni estaba vinculado con ninguna banda», expresó.