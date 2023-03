Academia Nacional de Economía alerta sobre el crítico nivel de ingresos de los venezolanos - Runrun

La Ance señaló que aún cuando el BCV no ha publicado cifras de inflación posteriores a octubre 2022, se puede concluir que el ajuste en el salario mínimo realizado en marzo de 2022 habría perdido más del 80% de su capacidad adquisitiva

La Academia Nacional de Ciencias Económicas (Ance) se pronunció este lunes, 13 de marzo, por el crítico nivel de ingresos de los venezolanos.

A través de un comunicado difundido en su página web, Ance indicó que «es preocupante el deterioro del poder adquisitivo para los empleados públicos, jubilados y pensionados.

La Academia de Economía señaló que aún cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) no ha publicado cifras de inflación posteriores a octubre 2022, se puede concluir que el ajuste en el salario mínimo realizado en marzo de 2022 habría perdido más del 80% de su capacidad adquisitiva para finales de febrero de 2023.

La Ance alertó que, de no optimizarse la eficiencia en la gestión de los recursos, no se combata la corrupción y no se recupere la credibilidad en la política económica «será muy difícil recuperar la confianza en la economía, incentivar la inversión privada y por ende la generación de puestos de trabajos bien remunerados».

«Las razones de esta tragedia se asocian a la fuerte contracción de la actividad económica venezolana, reducida a aproximadamente la cuarta parte de la registrada en 2013, acompañada de desequilibrios acumulados en el ámbito monetario, fiscal y cambiario», se lee en el comunicado.

Igualmente, manifestó que los ingresos externos «son precarios y su efecto es agravado» por el ahogo del crédito internacional.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas manifestó su disposición de contribuir en la formulación e instrumentación de las políticas, acciones y correctivos que permitan restablecer un nivel justo y merecido de remuneración para todos los venezolanos.