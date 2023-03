María Corina Machado: “No estoy inhabilitada para ser candidata” - Runrun

Este miércoles, 1 marzo, la coordinadora del partido Político Vente Venezuela, María Corina Machado, negó estar inhabilitada para ejercer cargos públicos en el país.

“Yo no estoy inhabilitada actualmente, lo estuvo durante un año para que me fuera imposible postularme en la Asamblea Nacional, pero eso fue hace 7 años”, aclaró Machado en el programa radial 8 Columnas que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

“Yo no estoy inhabilitada, lo estuve durante un año para que me fuera imposible postularme a la AN, pero como no tenían nada que conseguirme, no pudieron inhabilitarme por más de un año, ya eso fue siete años atrás», aclaro la dirigente de Vente Venezuela.