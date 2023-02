Observatorio de Conflictividad Social registró al menos 600 protestas durante enero - Runrun

La mayoría de las protestas que registró preliminarmente el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social durante enero fueron por exigencias de mejores salarios

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó, de forma preliminar, al menos 600 protestas en el país durante el mes de enero, relacionadas a la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Isabel Guerrero, investigadora del Observatorio de Conflictividad Social, declaró a El Pitazo que el motor de las protestas que se han desarrollado han sido laborales.

En su informe de 2022, según el OVCS, las protestas laborales encabezaron las exigencias. Se registraron unas 1.642 veces por salarios en seis meses del año.

Y en enero de 2023, 347 protestas de las contabilizadas fueron por mejores salarios.

“Una de las particularidades de estas manifestaciones es que la gente organiza movilizaciones por sus reivindicaciones laborales que se hacen hasta las sedes de los organismos que deben responder a su reclamo”, comentó Guerrero a El Pitazo.

Protestas laborales amenazan con reventar la burbuja

En el inicio de 2023, maestros, personal sanitario, profesionales, técnicos, obreros, trabajadores de las empresas básicas del Estado como Sidor (Siderúrgica del Orinoco) y la CVG (Corporación Venezolana de Guayana), universitarios, empleados públicos, jubilados y pensionados no escatimaron esfuerzos para salir a la calle a clamar por sus reivindicaciones.

“El año 2022 fue un año de luchas, quizás no con la misma intensidad con la que hemos iniciado el 2023, un año parecido al 2018, donde tuvimos que apelar a un paro indefinido porque los salarios no alcanzaban”, declaró para un reportaje de Runrunes el pasado 19 de enero Ana Rosario Contreras, presidenta de la junta directiva del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital.

Contreras considera que el Estado es el principal responsable de fomentar un salario digno para los trabajadores.

“Cuando Maduro dice que no hay dinero para aumentar a los empleados es una falta de respeto, porque los trabajadores no podemos seguir asumiendo las consecuencias de una crisis que no generamos”, dijo.

Según Contreras, los profesionales de la salud escasamente devengan 15 o 16 dólares mensuales.

Gobierno negado al aumento de salario

En un video que publicó vía Twitter, el economista venezolano José Guerra sentenció: «Maduro se niega a aumentar los salarios y las pensiones de los venezolanos teniendo los recursos para hacerlo».

De acuerdo con Guerra, en la reunión que se llevó a cabo en la isla de Margarita y donde se contó con asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde el gobierno negaron un aumento salarial.

«En la reunión de Margarita, auspiciada por la OIT, su representante, exsindicalista y ahora ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, negó el aumento salarial», fustigó.

Ante eso, envió un mensaje a los trabajadores de la administración pública: «Maduro no quiere aumentar los salarios teniendo los recursos, porque sí tiene».

Según Guerra, se estima que este año Venezuela reciba 28,700 millones de dólares más lo que está percibiendo actualmente por las exportaciones que está haciendo Chevron.