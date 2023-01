Educadores protestaron en más de 15 estados para exigir un salario digno - Runrun

En estados como La Guaira, Portuguesa, Táchira, Mérida, Sucre, entre otros; los educadores se movilizaron para exigir mejoras salariales del gremio

Durante la mañana de este lunes, 9 de enero, aun cuando en muchas instituciones educativas se tenía previsto el regreso a clases, educadores protestaron en varias ciudades del país por mejoras en las condiciones salariales.

En Caracas, el gremio educativo se concentró en las afueras del Ministerio de Educación, donde claman por un paro nacional para que la administración de Nicolás Maduro renueve la contratación colectiva y garantice un salario digno.

Algunas de las exigencias son el pago de deudas, seguro HCM, seguros funerarios, pagos de bonos, entre otros, de acuerdo con información publicada vía Twitter por El Pitazo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería, José Patines, indicó que el llamado de este día fue a una protesta pacífica, pero exhortan a un paro nacional por el disgusto que mantienen con la situación salarial actual.

En declaraciones que ofreció a El Pitazo, Gricelda Sánchez, presidente de la ONG Fordisi, aseguró que en Venezuela hay un paro patronal porque los trabajadores no tienen salario y no pueden volver a las aulas porque no tienen dinero para el pasaje.

Según una nota que publicó la agencia de noticias EFE, la protesta se replicó en al menos 16 de los 23 estados del país.

En Los Teques, estado Miranda, los docentes marcharon, jubilados y pensionados del sector educativo marcharon por la avenida Independencia.

Por su parte, los educadores en Puerto Cabello, estado Carabobo, avanzaron en movilización colectiva y encontraron funcionarios policiales en el recorrido.

En otros estados como La Guaira, Portuguesa, Táchira, Mérida, Sucre, entre otros; los educadores se movilizaron para exigir mejoras salariales del gremio.

Mediante la red social Twitter se publicaron varios videos y fotos de las concentraciones y se posicionó la etiqueta #ParoNacional, como acción para exigir salarios dignos.

11:04am #AHORA #Caracas | Educadores claman este #9Ene por un paro nacional en las afueras del Ministerio de Educación para que el Gobierno de Nicolás Maduro les renueve la contratación colectiva y se les garantice un salario digno – vía @kadonac https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/2lfBrHzRhy — El Pitazo (@ElPitazoTV) January 9, 2023

#AHORA #Caracas | Maestros y trabajadores públicos se concentran este #9Ene al frente del Ministerio de Educación para exigir salarios dignos, la renovación de las contrataciones colectivas vencidas #9ene – vía @kadonac https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/VXAIAvGVGr — El Pitazo (@ElPitazoTV) January 9, 2023

#Caracas | José Patines, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería, recalcó que el llamado de este #9ene fue a una protesta pacífica, pero exhortan a un paro nacional porque se encuentran disgustados con la situación salarial actual – vía @kadonac pic.twitter.com/DB2jCIjgMm — El Pitazo (@ElPitazoTV) January 9, 2023

#Caracas | "La clase de hoy la damos en la calle" es la consigna de los docentes en las adyacencias de la esquina Salas de Caracas, justo el día en que estaba programado el retorno a las actividades académicas – vía @kadonac pic.twitter.com/hqR88YtBK8 — El Pitazo (@ElPitazoTV) January 9, 2023

#Caracas | Gricelda Sánchez, presidente de la ONG Formación Venezolana Para la Dirigencia Sindical (@fordisivzla), afirmó que las escuelas están vacías y los invitó a hacer un recorrido para comprobarlo – vía @kadonac pic.twitter.com/wO0NSSIP2U — El Pitazo (@ElPitazoTV) January 9, 2023

#9Ene 12:20am Docentes, jubilados y pensionados mirandinos avanzan en marcha por la avenida Independencia de la ciudad de Los Teques pic.twitter.com/pplzlIPmh8 — El Tequeño (@ElTequeno) January 9, 2023

#9Ene 11:50am Docentes, jubilados y pensionados marchan por las principales avenidas de Los Teques en protesta contra los "salarios de hambre" que reciben pic.twitter.com/mjj7e3f5N6 — Daniel Murolo (@dmurolo) January 9, 2023

#9Ene 11:51am Docentes mirandinos salen de la sede de la Federación Venezolana de Maestros y toman la avenida La Hoyada de Los Teques en protesta contra "salarios de hambre" pic.twitter.com/0VMd3Va2Qr — El Tequeño (@ElTequeno) January 9, 2023

En #PuertoCabello nos unimos al paro nacional de trabajadores.

Rodeados de policías con si fuéramos delincuentes. Para eso sí son buenos en draculandia#VenezuelaEnDesobediencia pic.twitter.com/80eniNZOaL — MiEstrella (@MiEstrella84) January 9, 2023

Nuestros docentes de la Guaira, estan presente con el paro de maestro por mejoras salariales, exigiendo respeto a los educadores de nuestro país.#El9NoHayClaseHayProtesta

#ParoNacional pic.twitter.com/qPo0wtmn2A — Andreina Villanueva (@Andreinaivs) January 9, 2023

Así se encuentra la marcha en Cumaná por parte del magisterio venezolano el día de hoy. En todo el país se reportan protestas con motivo de la convocatoria al #ParoNacional Video: Cortesía pic.twitter.com/BurjNvcEd0 — NotiAhora | VE 🇻🇪 (@NotiAhoraVzla) January 9, 2023

Acarigua estado portuguésa Dijo apoyamos los Maestros y pá la calle 🇻🇪 Paró Nacional!! pic.twitter.com/gx3KDKdzjb — AJPalacios (@AJPalacios6) January 9, 2023

No les ha funcionado ni les funcionará la política del maquillaje y la pantalla. Aquí está la realidad en la expresión mayoritaria de la gente, hoy los educadores colmando las calles de Maturín en exigencia por sus justos derechos. #ParoNacional #Monagas pic.twitter.com/0RKZHSxpLs — Piero Maroun (@PieroMaroun) January 9, 2023

#ParoNacional En la plaza Bolívar de La Grita, docentes de dicho municipio manifestaron su inconformidad con los bajos salarios que devengan. Aseguran que es un derecho un salario digno, mas no un privilegio. #Tachira pic.twitter.com/VP75oHGgUZ — Crónica.Uno (@CronicaUno) January 9, 2023

En Rubio, municipio Junín del estado Táchira, trabajadores del magisterio, escuelas estadales y de la universidad nos unimos al #ParoNacional por un #SalarioDignoYa y nuestros beneficios socioeconómicos pic.twitter.com/9nRl7fSW8t — Johan Ochoa (@johan_8a) January 9, 2023