Asdrúbal Oliveros: En Venezuela ya se puede hablar de inflación en dólares - Runrun

El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, señaló el pasado 7 de noviembre que en Venezuela ya se puede hablar de que existe inflación en dólares.

En una entrevista concedida a Circuitos Éxitos, Oliveros explicó que hace dos años hablar de inflación en dólares en el país era un total error.

«Ya uno puede en Venezuela hablar de inflación en dólares, porque el dólar ha ganado tanto espacio y tiene tanto dominio en la dinámica de las expectativas de la gente, tanto consumidores como empresas, que efectivamente no se trata solo de un tema de que la inflación va más rápida que la devaluación, sino que también tiene que ver con que ya tus estructuras de costo se están moviendo y se ajustan en divisas», dijo.

El economista indicó que mucha gente se pregunta cómo es posible que los precios en dólares aumenten si el dólar es una moneda estable, y sobre este punto, explicó que si bien es cierto que la divisa norteamericana es estable, lo es en otras partes del mundo.

«El dólar es una moneda estable depende de dónde usted esté. El dólar no es un tótem, no es un amuleto, no es que yo lo uso acá y me puedo proteger de todas las distorsiones económicas que afectan la moneda», aclaró.