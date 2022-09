ORC Consultores: 40% de los venezolanos está dispuesto a participar en primarias opositoras - Runrun

En una reciente encuesta que se hizo entre el 29 de agosto al 5 de septiembre, 4 de cada 10 ciudadanos expresó que quiere participar en unas primarias opositoras. El porcentaje de los que querían participar en junio de 2022 era de 28%

Entre los opositores, la intención de participar en primarias creció de 46% en junio de 2022 a 81% en septiembre de 2022. En los no alineados, el movimiento mayoritario actualmente en el país, el incremento fue de 18% a 22%

El hecho de que en Venezuela haya, al menos, cinco grupos opositores dificulta la posibilidad de un candidato presidencial único

De acuerdo con la más reciente medición de ORC Consultores, un 40% de los ciudadanos está dispuesto a participar en las primarias opositoras.

El porcentaje aumentó de 28% en junio de 2022 a 40% en septiembre de 2022.

Entre quienes se identifican como opositores, el aumento en la intención de participar en primarias fue de 35% (de 46% en junio a 81% en septiembre).

Mientras que, en los «no alineados», el incremento fue de cuatro puntos porcentuales (de 18% a 22%) en el mismo lapso.

Todavía no se ha definido una fecha para las primarias opositoras, pero se espera que puedan realizarse en 2023.

La mayor parte de la población se define como no alineada

Al analizar la muestra, se evidencia que la mayor parte de los consultados se considera como no alineado (49%). 35% se autodefinieron como opositores y solo 16% como oficialistas.

En cuanto al nivel socioeconómico, 51% se identificó como clase media-baja, 38% como clase baja, 12% como clase media y nadie como clase alta o media alta.

Datos técnicos de la encuesta

El estudio se desarrolló desde el 29 de agosto al 5 de septiembre de 2022, vía telefónica, mediante un muestreo aleatorio sistemático y a mayores de 18 años inscritos en el registro electoral.

Se realizaron 1.134 entrevistas a nivel nacional, con un 95% de confianza y un error muestral de 2,6%

Volver a conectar con la gente

En declaraciones alCircuito Éxitos Oswaldo Ramírez, director de ORC Consultores, consideró que los partidos políticos tienen la tarea de volver a la política «1.0» y reconectar con la gente.

«Volver a una política en donde claramente me conecto con el ciudadano y lo ayudo (…) no quedarse solo en la denuncia, ni hacer el diagnóstico de lo que está claro, sino hablar de cómo traería soluciones, el problema es que no las puede aportar aún porque no están en el poder. Pero debe haber un ejercicio de persuasión política, trabajo y propaganda de que tu trabajo traerá un mejor gobierno», declaró.

Ramírez insistió en que la «apatía política» siempre beneficiará a quienes detentan el poder.

Con respecto a los resultados del estudio de la encuestadora que dirige, recalcó que son positivos, pero advirtió sobre un problema.

«La gente está interpretando que hay que confiar en el mecanismo de la democracia para efectos de la escogencia de un candidato. El problema es cuando te la juegas y que te puedan cambiar el escenario. Permíteme dibujar en una vía libre que ya pasó en 2018: te adelantan la elección un año. ¿Qué vas a hacer? Te agarran con muy baja capacidad de organización de la gente», alertó.

El analista político también recalcó que, pese a la concepción que se tiene de que en Venezuela existe una única oposición, eso no es cierto.

«Acá tenemos identificadas, al menos cinco coaliciones, y esas cinco coaliciones están divorciadas. Tienes potencial de que, al menos, tres se unan, pero las cinco no van a participar en unas primarias. Entonces, esa aspiración de un candidato único no existe», remarcó.

Concluyó que esto obliga a jugar dentro de un terreno con esas condiciones y evaluar hasta dónde se puede atraer a todas las facciones opositoras a navegar en torno a un liderazgo único o «multiliderazgo».