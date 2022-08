Jorge Rodríguez condiciona diálogo a la devolución de avión retenido en Argentina - Runrun

«No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esas. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado Álex Saab, dos cosas les vamos a decir: nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestros hermanos secuestrados», dijo

Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, condicionó la reanudación de estas negociaciones a la devolución del avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde junio por posibles vínculos con el terrorismo.

«No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esas. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado Álex Saab, dos cosas les vamos a decir: nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestros hermanos secuestrados», dijo.

Rodríguez calificó la retención de la aeronave como «un vulgar secuestro» y puntualizó que, en caso de que no sea devuelto, van a «combatir» en la calle y en instancias internacionales.

La Asamblea Nacional, presidida por Rodríguez, aprobó por unanimidad un acuerdo en «repudio a la intención aviesa del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la República Argentina y que pertenece al pueblo venezolano».

Sobre esto, Rodríguez criticó la decisión del Poder Judicial argentino de retener el avión y a los tripulantes -5 iraníes y 14 venezolanos- y aseguró que este sistema y la fiscal del caso, Cecilia Incardona, no son autónomos.

«El poder judicial de Argentina, esta fiscal no es autónoma, (depende) de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, es una empleada de la embajada de EE.UU., no me vengan con independencia del Poder Judicial argentino, eso es mentira», aseveró.

Chavismo protestó para exigir devolución del avión

Este 9 de agosto un grupo de simpatizantes del chavismo protestó en Caracas para exigir la devolución de este avión, así como para reiterar su rechazo a las sanciones impuestas por EE.UU.

Los manifestantes marcharon desde distintas zonas de la capital hasta la sede de la Asamblea Nacional, donde los recibió Rodríguez.

«En nombre de la Asamblea Nacional (…), en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, con quien conversé a altas horas de esta madrugada y les mandó a decir (que) cuando ese río de gente llegue a la Asamblea Nacional, dales mi abrazo agradecido, mi abrazo por su generosidad, por su solidaridad, por su fuerza, por su valentía, por su lealtad», expresó el oficialista.

Con información de EFE