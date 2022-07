Borges culpa a Maduro de crisis alimentaria en Venezuela - Runrun

Dijo que el gobierno trata de imponer la falsa tesis de que «Venezuela se arregló»

Julio Borges, integrante del partido Primero Justicia, responsabilizó a Nicolás Maduro de la crisis alimentaria en Venezuela al subrayar que ha dinamitado el aparato productivo del país con la persecución, confiscación y expropiación de empresas privadas.

En su artículo de opinión publicado en el diario El Espectador, el dirigente exiliado en Colombia advirtió que en el país se importan más del 90% de lo que se consume.

«Por culpa de estas políticas que han socavado el campo y la industria venezolana», dijo.

Borges expresó que muchos venezolanos son incapaces de poder cubrir la canasta alimentaria, que según el Observatorio Venezolano de Finanzas se ubicó en 380 dólares al mes.

El miembro de PJ señaló que una maestra de un colegio público percibe al mes entre 30 y 40 dólares, lo que significa que solo puede cubrir un 10% de la canasta alimentaria.

«En otras palabras, no es que el salario del venezolano no alcance para costear medicinas, ropa, educación, cultura o movilidad, es que no permite costear una necesidad mínima para vivir como es la alimentación», manifestó.

Borges sentenció que los venezolanos se ven obligados a tener varios empleos o emprender para poder tener una mejor calidad de vida. «Se han visto forzados a adaptar su dieta a los ingresos que tienen y por ende disminuye su comida o cambia alimentos por otros menos nutritivos».

El ex diputado de la Asamblea Nacional considera que Maduro intenta implantar el falso mito de que «Venezuela se arregló», esgrimiendo el hecho de que están construyendo algunos edificios en Caracas, hay una ola de conciertos, bodegones y se perciben uno que otro carro del año en las calles.

«Maduro utiliza el hambre de los venezolanos como un arma política para incrementar la corrupción y el control social», dijo.

Para Borges, la continuidad de Maduro en el poder solo permitirá que continúe la crisis alimentaria y compromete el desarrollo de los menores de edad

«Se necesita una salida democrática a la crisis que golpea el país y que permita la reactivación del aparato productivo nacional».