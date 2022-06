Producción de gasolina en Venezuela disminuyó en 30.000 barriles diarios en mayo: las causas - Runrun

Iván Freites señaló que parte de las fallas en las refinerías se deben a que no cuentan con medidas de seguridad correspondientes

Iván Freites, director de la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores del Petróleo del Gas sus Similares y Derivados de Venezuela (Futpv), advirtió que la producción de gasolina disminuyó 30.000 barriles diarios en mayo.

De acuerdo con una nota de Petroguía, Freites aseguró que la producción de gasolina estaba en 85.000 barriles diarios de gasolina «pero se redujo a 50.000 barriles desde mediados de mayo».

En el caso del diésel, dijo que la producción está en 50.000 barriles aproximadamente.

Además, Freites advirtió que las refinerías afrontan problemas que «perjudican su producción».

Una de las consecuencias es el suministro de crudo, «debido a la caída en la extracción y las propias deficiencias que afrontan estas plantas industriales».

La producción de gasolina

Según Freites, la refinería Cardón produce un promedio de 45.000 barriles diarios, que contrastan con los 305.000 barriles que es su capacidad instalada.

Lo anterior, explicó el dirigente sindical, se debe a las condiciones de las instalaciones, acotando que es «una planta que ya tiene más de 70 años”.

“El problema se agrava por la caída en la producción de crudo, sobre todo en el estado Zulia, que solo está en 130.000 barriles diarios», expresó.

A su vez, en el caso de Cardón «se requiere de una mezcla particular que se produce en esa región como es el Lago 5”.

La producción en otras refinerías, según Freites, se mantiene así:

– Puerto La Cruz aporta 83.000 barriles, de los cuales 18.000 barriles son de gasolina reformada.

– El Palito incorpora una destiladora con 70.000 barriles por día.

«Eso es lo que hay en toda Venezuela. Cuando cae una de éstas plantas inmediatamente repercute en el mercado interno porque no hay inventarios”, dijo.

Fallas en las refinerías

Iván Freites señaló que parte de las fallas en las refinerías se deben a que no cuentan con medidas de seguridad correspondientes.

Sobre lo anterior, argumentó que Pdvsa no cumple no cumple con las normas internacionales y no existe actuación por parte de los organismos encargados de las políticas ambientales que corresponden al Ministerio de Ecosocialismo.

“En el pasado cuando ocurría algún evento, incendio, explosión, fugas o derrames se instalaba un comité de investigación junto con los Ministerios del Trabajo o el Ambiente y se tenían que reportar todos esos accidentes, por muy pequeño que fuera”, explica.

En ese orden de ideas, dijo que después del accidente de Amuay en agosto de 2012, «Pdvsa cayó en una situación, sobre todo en las refinerías de Amuay y Cardón, de que no se reportan estos accidentes, no hay cifras ni reportes de la cantidad”.

Lo que necesitan los venezolanos para no tener que hacer cola

Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Venezolana Petrolera (CVP), señaló que Venezuela es una alternativa y ha sido un agente estabilizador energético global.

Sobre lo anterior, explicó que con las reservas se atiende «un espacio que no solamente pertenece a un país fundador de la OPEP», dijo a Globovisión.

Además, aseguró que Venezuela produce entre 800.000 o 900.000 barriles de petróleo diarios, por lo que la política tiene que dedicarse a la supervivencia de los seres humanos.

«La nación, para no sentir cola, necesita entre 140.000 y 160.000 barriles diarios de gasolina y algo entre 30.000 y 40.000 barriles diarios de diésel», enfatizó.

*Con información de Finanzas Digital