OVF: Venezuela salió de la recesión pero el crecimiento económico aún es débil - Runrun

EL OVF destaca que las políticas que han seguido las autoridades del BCV de esconder variables fundamentales, se han convertido en grandes obstáculos para poder obtener cifras oficiales

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) señaló que Venezuela salió de la recesión, pero que el crecimiento económico aún sigue siendo débil.

El OVF señaló que en el primer trimestre de 2022 el nivel de actividad económica estuvo 32% por debajo del valor del primer trimestre de 2014 y todavía se mantiene 10% inferior al nivel pre pandemia (primer trimestre de 2019), lo cual evidencia el colapso que ha registrado la economía venezolana.

El OVF indicó que para el primer trimestre de 2022, la actividad económica en Venezuela registró un aumento de 7,8%, que obedece principalmente al aumento de la producción de petróleo y a un efecto rebote toda vez que se comparan los niveles de producción del primer trimestre de 2022 con el mismo período de 2021, cuyos valores fueron muy bajos.

«Las actividades de la economía no petrolera han mostrado una muy leve recuperación cuando se miden usando indicadores indirectos, tales como el IVA recaudado, ante la ausencia de cifras con mayor nivel de agregación tales como los volúmenes de venta del comercio o la producción manufacturera. La cartera de crédito de la banca no aumenta de manera apreciable debido a la política de elevados encajes que está empleando el BCV», señaló el OVF.

El devastador efecto de la crisis sigue presente

Sobre esto, el economista José Guerra indicó a través de su cuenta en Twitter que aunque la actividad económica registró un aumento, sigue semipostrada porque no hay signos o indicadores evidentes de un despegue.

«La política monetaria del BCV ha asfixiado el crédito bancario. En este primer trimestre la economía venezolana se sitúa en -30% inferior al nivel que tenía en 2014 y -10% del nivel que tenía cuando se anunció la pandemia, de manera tal que el efecto devastador de la crisis, sigue presente en el país», explicó Guerra.