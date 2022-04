"La universidad está en mengua": El discurso crítico de una graduada que irritó a las autoridades impuestas en la USB - Runrun

«La universidad está en mengua, nos enfrentamos a una realidad aplastante, a una institución en decadencia, a una puesta en duda del futuro de nuestra casa de estudios».

Este es un extracto del discurso pronunciado por una graduanda en un acto en la Universidad Simón Bolívar, y que irritó a las autoridades rectorales impuestas por el gobierno nacional en esa casa de estudios, hasta el punto de abandonar el recinto.

Part of the discourse of the heroic student at the Universidad Simón Bolívar today. Venezuela deserves so much better than the criminals who have stolen the future of these kids. https://t.co/sWJYnMqfz7

