Estudio concluye que cuentas venezolanas de izquierda desinforman en redes para favorecer a Gustavo Petro en elecciones - Runrun

Investigadores de la empresa Nisos aseguraron en un estudio que diferentes organizaciones venezolanas de izquierda realizaron campañas de desinformación a través de redes sociales para influenciar las elecciones presidenciales de Colombia y apoyar al candidato de izquierda, Gustavo Petro.

El estudio señaló que la creciente popularidad de Petro se puede atribuir a eventos que ocurrieron en los últimos dos años, incluyendo una respuesta agresiva de las fuerzas del orden colombianas a los manifestantes antigubernamentales en 2021.

Esta respuesta impactó negativamente la popularidad de la administración de Iván Duque entre los colombianos.

La investigación reiteró que el soporte digital de Petro desde redes de bots y entidades vinculadas a estados extranjeros probablemente aumenten sus posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Colombia.

De acuerdo con el reporte de Nisos, encuestas recientes muestran que el partido político del presidente Duque, el Partido Demócrata de Centro, se está quedando atrás del partido Histórico Coalición Pacto, liderado por Petro.

Las cuentas en redes sociales que apoyan al candidato de izquierda colombiano no son las primeras en generar campañas de desinformación alrededor de un evento político.

El estudio explicó que @ChalecosAmarill es una cuenta de Twitter con más de 144 mil seguidores que brinda apoyo para políticos y movimientos de izquierda en toda América Latina.

Además, el usuario publica con frecuencia videos «perturbadores» que fortalecen su influencia y activismo digital. «Aunque es probable que varios de los videos e imágenes sean ciertos, el contexto en el que se presentan, no parece ser exacto«, indicó el reporte.

En promedio, @ChalecosAmarill recibió 8.76 mil menciones y retweets diarios en Twitter desde febrero 2021 hasta febrero de 2022.

La mayoría de estas cuentas estaban ubicadas en Colombia, Venezuela, España, México y Chile, advierte Nisos.

Durante las protestas antigubernamentales en Colombia el 5 de mayo de 2021, @ChalecosAmarill recibió más de ocho mil menciones de cuentas con sede en Colombia.

Adicionalmente, esta cuenta también se caracteriza por retuitear y mencionar a otros usuarios conocidos por difundir desinformación.

Algunos de estos usuarios identificados son:

Según el estudio, para incluir a @ChalecosAmarill dentro de la narrativa que apoya a Gustavo Petro, diferentes bots incluyeron emojis que identifican a los seguidores del candidato izquierdista como parte de una campaña digital.

El reporte de Nisos explicó que los verdaderos seguidores de Petro a menudo usan emojis de abejas y aguacates en sus perfiles de Twitter como indicadores de su postura política.

Es por ello que estos bots incluyeron los emojis dentro de la red de @ChalecosAmarill y así, llevar a cabo una campaña digital coordinada para aumentar los votos para el partido político de Petro.

El estudio señaló que una red cubana de bots también ha interactuado con @ChalecosAmarill, incluyendo publicaciones relevantes a Colombia.

Además de @ChalecosAmarill, también hay una cuenta ubicada en Venezuela que publica comentarios sobre política mundial, específicamente, opiniones adversas sobre Estados Unidos y sus aliados.

La investigación señaló que Ralito Digital es una entidad digital venezolana que se encuentra en Facebook, Instagram, Telegram y TikTok.

Twitter suspendió dos cuentas antes atribuidas a la entidad, @_Ralito y @RalitoDigital. Estas cuentas suspendidas hacen referencia a @ChalecosAmarill en sus biografías. Las publicaciones archivadas demuestran numerosas interacciones con @ChalecosAmarill.

La narrativa de las cuentas de Ralito Digital es similar a la narrativa publicada por @ChalecosAmarill y se enfoca más en Venezuela y su liderazgo de izquierda bajo la administración de Nicolás Maduro.

@ChalecosAmarill también interactuó con las cuentas de Ralito en publicaciones relevantes para Colombia.

Además de estas cuentas que operaban en redes sociales, el estudio encontró que las actividades digitales de una empresa llamada Comunicación Digital VE, su liderazgo y todos los vínculos al gobierno de Nicolás Maduro apuntan a un posible motivación para dirigir la narrativa en Colombia a favor de Gustavo Petro.

La investigación señaló que @Raednure es una cuenta con perfiles en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. El usuario detrás de esta cuenta es Rafael Nuñez, community mánager de Comunicación Digital VE, firma especializada en “comunicación estratégica y marketing digital inteligente».

Según el estudio, las cuentas de redes sociales de Núñez han informado sobre reuniones con importantes personas dentro de la empresa nacional de telecomunicaciones de Venezuela, CANTV.

El 19 de enero de 2022, publicó fotos con el gerente de operaciones de CANTV, Daniel Reina. Núñez alegó que crecieron en el mismo pueblo y que son amigos desde hace años.

El estudio realizado por los investigadores de Nisos desconfían del propósito de Comunicación Digital VE por las siguientes razones:

Sin embargo, no hay indicios de que esta firma participa en las actividades de liderazgo de Comunicación Digital VE.

Los investigadores de Nisos indicaron que esta empresa no está registrada en el sitio web del registro de empresas de Venezuela. «Su dirección y número de teléfono disponibles públicamente están asociados con una empresa venezolana-colombiana de software especializado en diseño arquitectónico, Grupo Abstract», alegaron.

De acuerdo con el reporte de Nisos, los datos comerciales indican que la empresa ganó 1,5 millones de dólares en ventas (plazo no indicado). Esa información normalmente se encontraría en el sitio web del Registro Corporativo venezolano, especialmente si hubo contratación pública, pero dado que la empresa no parece estar registrada en Venezuela, esa información no está disponible.