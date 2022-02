Gobierno de Maduro votó en contra de un debate en el Consejo de DDHH de la ONU sobre invasión a Ucrania - Runrun

El gobierno de Nicolás Maduro estuvo entre los cinco países que votaron en contra de que se celebrara un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

El debate propuesto este 28 de febrero fue aprobado con 29 votos a favor. Además de Venezuela, los otros países que votaron en contra del debate fueron Cuba, Rusia, Eritrea y China.

— UN Human Rights Council 📍 #HRC49 (@UN_HRC) February 28, 2022