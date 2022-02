CIDH llama a “investigar y sancionar” a responsables de la muerte de niño venezolano en costas de Trinidad y Tobago - Runrun

Este martes, 8 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades de Trinidad y Tobago a investigar y sancionar a los responsables de la muerte del bebé venezolano causada por la Guardia Costera de ese país.

«CIDH llama al Estado a continuar con una investigación pronta y exhaustiva sobre la muerte de un bebé migrante de Venezuela por disparos durante un operativo de la Guardia Nacional, el 5 de febrero; sancionar a los responsables y reparar integralmente a los familiares», dijo la organización a través de su cuenta en Twitter.

El pasado domingo, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó contra una embarcación en la que viajaban 43 personas hiriendo mortalmente al menor.

Keith Rowley, primer ministro de Trinidad y Tobago, expresó este lunes sus condolencias a Venezuela y prometió que agilizará, en conjunto con la vicepresidencia venezolana, el proceso de presentación de credenciales para el embajador trinitense, Edmund Dillon, para que él pueda reunirse lo más temprano posible con oficiales de alto rango de la Guardia Costera de su país.

#TrinidadandTobago 🇹🇹 #IACHR calls on the State to continue a prompt and thorough investigation into the death of a #migrant baby from #Venezuela by shooting during a National Guard operation, on #Feb5 ; to punish those responsible, and to make full reparations to family members. pic.twitter.com/lfx4lnLr0y

Gianluca Rampolla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, aseguró este martes que el asesinato del bebé migrante es una evidencia de los riesgos que enfrentan los venezolanos que huyen del país buscando una mejor vida.

“La reciente y trágica muerte de un niño venezolano en el mar es un claro recordatorio de los riesgos que las personas vulnerables pueden correr para encontrar una vida mejor para sus seres queridos”, escribió Rampolla.

El diplomáticoratificó el compromiso de la ONU para “brindar asistencia para garantizar que todos prosperen en paz y dignidad”.

The recent tragic death of a Venezuelan child at sea is a stark reminder of the risks vulnerable people may take to find a better life for their loved ones. @onuvenezuela is committed to providing assistance to ensure that everyone thrives in peace and dignity. pic.twitter.com/4RJFgVH1Et

— Gianluca Rampolla 🇺🇳 (@gianlucarampoll) February 8, 2022