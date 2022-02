PSUV expulsa a miembros inmersos en supuestas actividades ilícitas - Runrun

Entre ellos los alcaldes Keyrineth Fernández y Carlos Rafael Vidal

Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que los dos alcaldes detenidos por tráfico de drogas y contrabando de combustible, así como de los dos diputados acompañantes fueron expulsados de las filas del partido.

“El PSUV se declara intolerante ante cualquier hecho de corrupción, que la justicia se imponga. No puede haber impunidad. Condenamos estos hechos. Exigimos que se haga justicia contra quienes estén delinquiendo en funciones públicas. Nosotros no nos hacemos cómplices ni le debemos solidaridad absolutamente a nadie. La gran mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela es gente honesta y trabajadora. No vamos a permitir hechos de corrupción en las filas de la revolución bolivariana”, aseveró.

Entre+ quienes fueron expulsados se encuentran la alcaldesa del municipio Jesús María Semprum, Keyrineth Fernández en el estado Zulia, detenida el pasado 27 de enero en el estado Falcón con 7,1 kilogramos de presunta droga.

Igualmente fueron aprehendidos la diputada Taina González (JPsuv-Zulia) y el parlamentario, Luis Viloria Chirino, quienes aparentemente viajaban con la alcaldesa.

Asimismo fue expulsado el alcalde del municipio Independencia, Carlos Rafael Vidal, quien fue detenido el pasado sábado 29 de enero por estar presuntamente vinculado al contrabando de gasolina.