"Amenaza de invasión consumada": las reacciones a la advertencia de Rusia sobre envío de tropas a Venezuela - Runrun

Tras las declaraciones de Sergei Ryabkov, vicecanciller ruso, sobre un posible despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos, diferentes líderes políticos y especialistas reaccionaron al comentario.

«Rusia no puede desplegar ningún operativo militar porque Venezuela es soberana», señaló Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela, en un evento del 76 aniversario de Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI).

Por otro lado, Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino ante EE.UU, dijo que Rusia busca transferir su conflicto de Europa a América. «Esto es inaceptable para Latinoamérica».

Instead of contributing to the recovery of Latin America in the post-pandemic era, the Russian government seeks to transfer its conflict from Europe to the Americas. This is unacceptable for Latin America https://t.co/TSPjSoNucI

