Apenas 15% de los docentes han recibido ambas dosis de la vacuna anticovid - Runrun

Aún no se puede tener un balance de la asistencia a clases, porque no todos los estudiantes van todos los días a la escuela

Después de modificar la fecha tres veces, las clases presenciales iniciaron de nuevo en Venezuela, después de 19 meses a distancia desde marzo de 2020. Varios voceros presentaron un avance de lo que ha sido el retorno a las aulas en el foro «Regreso a clases en pandemia: balance de la situación escolar» el 29 de octubre.

Todos los expertos presentes coincidieron en que las condiciones para retomar la presencialidad no están dadas. Falta de planificación, cambio de señas, deficiente cobertura de vacunación y crisis económica dificultan un regreso a clases presenciales seguro.

Huniades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, señaló que en Venezuela solo hay 21,57% de personas vacunadas contra el COVID-19. «Apenas tenemos 6 millones de personas vacunadas, faltan 19 millones para llegar a 70%», dijo.

Según Urbina, las instituciones académicas y los representantes de los estudiantes no han sido debidamente informados para entender cómo y cuándo debe retomarse la presencialidad en las escuelas.

Por otro lado, Nancy Hernández, presidenta de Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), aseguró que las condiciones de los planteles escolares están en peor estado que en abril de 2020, cuando la Federación exigió conocer el estado de las escuelas.

«La escuela de hoy es el reflejo de la Venezuela del mañana. La escuela de hoy es un desastre», dijo Hernández.

Instituciones académicas en las peores condiciones

El deterioro de las instituciones educativa ha sido continuo desde hace varios años y no tiene que ver únicamente a la pandemia.

Hernández señaló que, según la Federación Venezolana de Maestros, 80% de las escuelas en Venezuela pertenecen al Estado. «75% de ese 80% está en condiciones deplorables y que no son aptas para recibir a estudiantes», reiteró la presidenta de Fenasopadres.

Además de eso, las instituciones no cuentan con servicios básicos como agua y electricidad de forma continúa.

«Si no hay agua, ¿cómo se puede garantizar un plan de bioseguridad en el plantel?», indicó Hernández.

Además de eso, afirmó que la población de los planteles públicos no tiene como costear un kit de bioseguridad.

Las escuelas tampoco cuentan con un programa de alimentación. De acuerdo con Hernández, solo hay un plantel en todo el país que utiliza el programa de alimentación escolar.

No se conoce la asistencia a clase

A pesar de haber culminado la primera semana de clases presenciales, todavía no se puede conocer realmente cuál ha sido el número de estudiantes que asistió a las escuelas.

Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, explicó que aún no se puede tener un balance, porque no todos los estudiantes van todos los días a clases. «No podemos tener el balance de reinicio de actividades porque estamos en clases semipresenciales. No hay tiempo suficiente para saber si ya todos los estudiantes han pasado por la escuela», dijo.

Ramos denunció que el diseño de regreso a clases presenciales carece de planificación, diseño y seriedad.

«Recibimos como noticia que el reinicio sería con modalidad combinada que empezada el 4 de octubre. Después cambiaron la fecha al 18 de octubre y, finalmente, iniciaron el lunes 25. no hubo anuncio serio que dijera que íbamos a comenzar en tal fecha», señaló Ramos.

Cifra de vacunación aún es muy baja

Huniades Urbina explicó que hasta 22 de octubre, Venezuela tenía 21,57%, 6 millones de habitantes, de su población adulta vacunada. «Sugerimos que esa cifra aumentara para un regreso a clases. Sin embargo, se hizo caso omiso a las recomendaciones de la Academia», dijo.

Según el secretario de la Academia de Medicina, actualmente en Venezuela se vacunan 28 mil personas diarias aproximadamente. Urbina aseguró que para vacunar a 70% de la población para diciembre, como prometió el Ejecutivo, deberían 180 mil personas diarias.

«Allí se debería incluir a todo el personal de las escuelas. De esa forma, podría haber un grupo de personas con inmunidad alrededor de los niños», señaló

En lugar de terminar de vacunar a los grupos prioritarios, Urbina aseguró que el Gobierno optó por iniciar la vacunación contra el COVID-19 en la población infantil.

«Esta medida no es prioritaria, pero uno intenta aceptarla porque equivale a cuatro o cinco millones de personas. Eso debía hacerse antes de empezar clases, no en simultáneo, ya que no se tienen los anticuerpos inmediatamente», reiteró.

Urbina y Hernández estuvieron de acuerdo en que el plan de vacunación debe ser en familia. «Si no se protege a la familia, no podemos proteger a nuestro muchachos«, dijo la presidenta de Fenasopadres.

Urbina indicó que el Ejecutivo aún reporta entre 800 y 1000 casos nuevos diariamente. «Con la poca vacunación no se ha logrado contener la pandemia. Mientras más gente esté en la calle, más chance tendrán de contagiarse», recordó.

Hernández reiteró que solo 15% de los docentes han recibido ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Un millón y medio dejó de estudiar

La pandemia ha dificultado que muchos niños venezolanos puedan continuar su educación. José Manuel Bolívar, gerente educativo, aseguró que para 2021, de los nueve millones niños y adolescentes con edad escolar (3-18 años), un millón y medio dejó de estar inscrito en un centro educativo. Bolívar afirmó que antes de la pandemia, un millón de niños y adolescentes ya había dejado las aulas.

Además, indicó que solo 1.300.000 de niños y adolescentes tienen acceso a la educación privada. «Esto representa el 15% de la población infantil total. El 85% restante pertenece al sector oficial», dijo.