78% de los jóvenes venezolanos no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia - Runrun

42% de la población juvenil no está inscrita en el Registro Electoral

La Encuesta Nacional de la Juventud, presentada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) el 26 de octubre, indicó que 78% de los jóvenes venezolanos no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Venezuela.

A pesar de ver los resultados que ha traído un sistema político totalitario, 22,1% de la población juvenil indicó que un régimen autoritario es preferible a la democracia. En 2013, solo 8,3% pensaba eso.

#ENJUVE2021 | @luispespana, director del Centro para el Tercer Sector UCAB: «En 2021, 22% de los jóvenes sostiene que el autoritarismo puede ser preferible. En 2013, sólo 8,3% pensaba esto». ➡️ https://t.co/Xv2EJck6sj pic.twitter.com/tMrzbedtqM — UCAB (@enlaucab) October 26, 2021

«Impacta saber que la democracia como sistema político no es opción para los jóvenes», dijo Luis Pedro España, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB.

En 2013, 69% de los jóvenes optaban por la democracia como el sistema político ideal. Ocho años después, en 2021, esa cifra disminuyó a 50,4%.

Deterioro de la imagen de democracia

Según la Enjuve, la permanente crisis política, la imposibilidad de cambios en las instituciones y la percepción sobre la naturaleza de la política ha deteriorado la imagen y el apoyo a la democracia.

«El descontento de los jóvenes con el sistema político del país es deplorable», señaló España.

La Enjuve indicó que los jóvenes tienen una mala percepción del funcionamiento de las instituciones políticas y sociales de la democracia.

En 2013, 26,7% de los jóvenes no estaba nada satisfecho con la democracia. Actualmente, la cifra aumentó a 42,9%.

Hace ocho años, 27,2% de la población juvenil estaba satisfecha con la democracia en Venezuela. En 2021, la cifra cayó a 16,2%.

Chavismo, oposición y no alineados

La encuesta presentada por la UCAB explicó que actualmente la política venezolana se divide en tres grupos: Chavismo, oposición y no alineados.

Según datos de la encuesta, 37% de los jóvenes se considera de oposición al gobierno de Nicolás Maduro, 31,1% a la oposición y 31,9% no se identifica con ninguno de los grupos anteriores, por ende, son llamados los no alineados.

De acuerdo a España, a pesar de ser un país que históricamente se ha dividido en dos extremos, Venezuela se ha vuelto un país centrista.

Actualmente, 35,2% de los jóvenes venezolanos indicaron que su posicionamiento ideológico es centrista. 30,5% de la población juvenil pertenece al bloque de derecha, mientras que, 26,2% pertenece al bloque izquierdo.

En 2013, solo 23,7% de la población juvenil se consideraba centrista.

Poco interés en la política

La Enjuve aseguró que solo 13% de los jóvenes tienen mucho interés por la política. De hecho, 31% afirmó que tiene poco interés en ella y 29% ningún interés.

Esto se ve reflejado en la opinión de los jóvenes con respecto a la participación en elecciones. 48,9% de los jóvenes de oposición aseguró que no tiene intención de votar en las elecciones regionales, 28,9% de los jóvenes que no están alineados con ningún partido político tampoco quiere votar y 16% de la población juvenil alineada con el chavismo no quiere participar en el acto electoral.

Según la encuesta, el motivo principal por el que los jóvenes no quieren participar en las elecciones es porque no están inscritos en el Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE). 42% de la población juvenil no está inscrita en el Registro Electoral.