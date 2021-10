GuachimánElectoral | Roberto Picón exhortó a los partidos a que no se repitan puntos de control político el #21Nov como en el simulacro - Runrun

Organizaciones políticas han aprovechado el ensayo electoral para movilizar a sus militantes y, en algunos casos, hacer actividades de campaña

Guachimán Electoral

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón hizo un llamado a los partidos políticos a no repetir, el 21 de noviembre, la colocación de puntos de control en las afueras de los centros de votación, puesto que el día de la elección no están permitidas actividades de campaña y proselitismo.

“Es un simulacro que no tiene ningún efecto político, pero hemos visto que los diferentes actores están en las calles moviendo su gente para que participen. Es importante, pero el día de la elección deben estar eliminados los puntos de control político, de manera de que este entusiasmo el día de los comicios no ocurra, no deben existir”, subrayó en declaraciones durante el recorrido que está haciendo por los centros habilitados para el simulacro.

El funcionario informó que en la máquina de votación no aparece la oferta electoral definitiva, sino la de la fase de postulaciones, por lo que quienes aparecen no serán todos los que estarán el 21 de noviembre. Destacó que en las ferias electorales que se realizarán durante las próximas semanas los ciudadanos sí podrán contar con el tarjetón actualizado.

