GuachimánElectoral Ocariz confirma el sí de la MUD y Uzcátegui dice que no retirará su candidatura - Runrun

El dirigente de Fuerza Vecinal informó que iniciará una ”cruzada” para que se realice el proceso interno que evite “imposiciones” y “políticas fracasadas de cogollos”, mientras que el exalcalde de Sucre rechazó los señalamientos

Jhonattan González – Ronald Uribe

El dirigente de Fuerza Vecinal y candidato a la gobernación de Miranda, David Uzcátegui, rechazó la decisión de la Plataforma Unitaria de Venezuela de presentar la postulación de Carlos Ocariz. Manifestó que no retirará su aspiración porque “sería cómplice de las políticas fracasadas y de imposiciones”.

En la otra acera, Ocariz ratificó los apoyos a su figura para las próximas elecciones regionales, mientras siguen los reclamos de Uzcátegui para que se realicen primarias para esa entidad y garantizar un solo contendiente opositor para el 21 de noviembre.

El abanderado de la MUD apuntó a prepararse para crear una base que permita hacerle frente al chavismo en unas elecciones presidenciales, pues señaló que el próximo año lucharán “como establece la Constitución” para tener elecciones presidenciales libres y justas.

“Es una lucha colectiva, no personal o de un partido. La primera parada es tener concejales, alcaldes, diputados y gobernadores que luchen por un estado distinto (…) A todos les pido que por estos 55 días, las 24 horas al día y los siete a la semana que nadie descanse, que nadie desmaye. El 22 de noviembre podemos descansar para prepararnos para gobernar”, agregó.

Más temprano, el dirigente de Primero Justicia dijo que su candidatura no había sido impuesta, sino que resultó de un proceso “complejo” y “penoso”.

Por su parte, Uzcátegui reiteró su intención de convocar a elecciones internas que sean supervisadas por los intelectuales y notables del país. “Propuse las primarias, incluso antes y se hicieron los locos. En el único municipio donde pudimos contarnos fue en Cristóbal Rojas y barrimos”, dijo.

“Siempre hemos estado del lado de hacer las cosas correctamente, jamás he desplegado campaña sucia sino que hemos presentado nuestros proyectos. Queremos arrancar una gran cruzada porque vamos a exigir la realización de una elección primaria para contarnos. No vamos a permitir excusas. ¿Cómo se va a derrotar al gobierno si no eres capaz de ganar las encuestas y primarias?”, añadió.

#27SEP | David Uzcátegui aseguró que recibió insultos por parte del equipo de campaña de Carlos Ocariz. 📹: @JoanCamargo_ pic.twitter.com/HLvByvYWdG — Noticias Todos Ahora (@TodosAhora_Ve) September 27, 2021

Cabe destacar que en el supuesto caso de que se realicen las primarias que pide Uzcátegui, su propuesta y la de Ocariz figurarán en la boleta electoral, puesto que ya cerró el plazo de inscripciones. Esto significaría una nueva confusión para los electores, sumada a las que ya existen con las tarjetas de partidos intervenidos y de nomenclaturas similares.

En el acto realizado en La Trinidad, Municipio Baruta, Uzcátegui presentó a los candidatos a las alcaldías por Fuerza Vecinal, entre los que destacan los aspirantes a la reelección Elías Sayegh (El Hatillo), Darwin González (Baruta) y Gustavo Duque (Chacao). Además, confirmó su apoyo a Entonio Ecarri para el Distrito Capital.