“Ya tenemos todas las segundas dosis que hacían falta”: Llega al país otro lote de 675.000 vacunas rusas - Runrun

La mañana de este martes, 21 de septiembre, llegó a Venezuela otro lote del segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V.

El lote, que contiene 675.000 dosis, llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y fue recibido por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

