GuachimánElectoral | Oposición se decidió por Ocariz y lo postulará como candidato para Miranda - Runrun

En las próximas horas se formalizará la postulación en el sistema automatizado del CNE. La MUD ha estado trabajando para dar a conocer la maqueta electoral definitiva, pero aún no se define Lara

A menos de 48 horas de que finalice el lapso para que los partidos políticos que participarán el 21 de noviembre hagan las sustituciones correspondientes, la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha estado trabajando en la definición de la maqueta electoral para alcaldías y gobernaciones.

En esta definición los partidos se decantaron por Carlos Ocariz para que sea el abanderado de la oposición en el estado Miranda. Esta decisión se da luego de intensas semanas de debate, búsqueda de consensos y hasta revisión de encuestas en la entidad. “Uzcátegui nunca aceptó la repetición de las encuestas y se quedó fuera de la Unidad”, afirmó al Guachimán Electoral un informante, quien prefirió resguardarse bajo anonimato.

Sobre la fecha en que formalizarán la inscripción, afirmó que hay oportunidad de hacerlo hasta el 22 de septiembre, por lo que en las próximas horas se dará a conocer el anuncio oficial y se formalizará el proceso en el sistema automatizado del CNE. Mientras se resolvía la disputa en Miranda, la Unidad inscribió el nombre de José Luis Cartaya, exdirigente de la tarjeta MUD, para que reservara el espacio hasta que se hiciera la sustitución.

Por su parte, el secretario de organización de Primero Justicia en el estado Miranda, Roger Delgado confirmó a El Pitazo que la tolda aurinegra inscribirá a Ocariz. «Vamos con la Unidad, la de la manito», dijo.

Este sería el segundo intento de Ocariz en busca de la gobernación de Miranda. Ya en 2017 fue el abanderado de la MUD, en ese momento obtuvo 45,67% de los votos, frente al 52,78% que obtuvo Héctor Rodríguez.

Este lunes, 20 de septiembre, antes de que la oposición agrupada en la tarjeta MUD se decidiera por Ocariz, Uzcátegui había declarado a los medios que esperaba formalizar su candidatura como la unitaria. “En la primera semana de septiembre nos sometimos a 4 encuestas para decidir la candidatura unitaria en Miranda. Ganamos 3 de 4 encuestas. Lamentablemente, la MUD no se ha pronunciado. Nosotros esperamos pacientemente para que se haga lo correcto y que se cumpla lo acordado. Yo no creo que la MUD haga lo que no debe hacer en Miranda.”, dijo.

Lara todavía no se resuelve

Uno de los estados en el que a 48 horas del cierre del lapso de las modificaciones y sustitución de candidaturas no se ha resuelto quién será el abanderado es Lara. Para la gobernación se disputan dos figuras representativas de los partidos: Sobella Mejías, por Acción Democrática y Luis Florido, por Un Nuevo Tiempo.

La semana pasada Mejías había propuesto que se hicieran elecciones primarias este domingo, 19 de septiembre, para evitar “fracturas” y tener el “mayor consenso posible”. No obstante, la consulta no se hizo y por los momentos ambos siguen teniendo aspiraciones, pues siguen compartiendo recorridos y promesas para el estado Lara.

“Ahora el compromiso está sobre las encuestas”, afirmó un informante al Guachimán Electoral.