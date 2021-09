Naufragio de lancha rumbo a La Tortuga: lo que se sabe y lo que aún se desconoce - Runrun

La tragedia conmocionó al país. Las autoridades aún buscan a cuatro personas que viajaban oficialmente en la lancha. Trascendió recientemente que había un quinto pasajero

No hay una versión oficial sobre la causa del suceso. Una mujer de 25 años que fue rescatada viva en el mar dijo que la lancha naufragó el propio día en el que zarpó y que se «partió en dos» por el impacto de una ola

El naufragio de una lancha que se dirigía a La Tortuga conmocionó al país. Hasta el 9 de septiembre, cuatro personas siguen desaparecidas, tres fueron rescatadas con vida y se confirmó la muerte de una de las ocupantes.

Al momento, las autoridades mantienen la búsqueda de los pasajeros que faltan por localizar y adelantan las averiguaciones pertinentes para determinar la causa del naufragio.

En horas recientes, se reveló que habría un quinto pasajero desaparecido y que no estaba en la lista oficial de los ocupantes.

El tema ha estado rodeado de imprecisiones y versiones encontradas. En las siguientes líneas, enumeramos los datos concretos que se saben sobre este accidente.

Así zarpó la lancha

La lancha LM-THOR-AGSM-RE.0733, color blanco, zarpó de Ciudad Balneario en Higuerote, estado Miranda, el pasado viernes, 3 de septiembre, a las 9:30 am.

Los pasajeros se dirigían a la isla de La Tortuga, sentido La Orchila. Como se precisa en un trabajo del medio aliado El Pitazo, la distancia aproximada entre ambos lugares es 101 kilómetros, lo que equivale a unas 56 millas náuticas.

En redes sociales se difundió un video compartido por una de las ocupantes, en donde se muestra el momento en el que la lancha estaba partiendo de Carenero.

La embarcación debía retornar el domingo, pero no lo hizo, lo que comenzó a inquietar a los familiares de los ocupantes.

Últimas imágenes de la familia extraviada en el mar.

Toda Venezuela en vilo por el extravío en el mar de esta familia, quienes salieron desde Higuerote hace 4 días rumbo a la isla La Tortuga.

Nota: Vídeo cortesía de los familiares pic.twitter.com/kgM7WAWjvV — Dr.Wilfredo Bello (@DrWilfredoBello) September 7, 2021

Operativo de rescate

En una entrevista con Unión Radio Jesús Rafael Vegas, director de Protección Civil Miranda, precisó que el operativo de rescate inició el lunes a las 11:00 de la mañana. Se ejecutaron al menos seis sobrevuelos con resultados infructuosos ese día.

El día martes, el avión SAR detectó una información y se envió un helicóptero al sitio que avistó a las dos adultas y a los dos menores de edad.

Los menores estaban junto al cuerpo de su madre en una pequeña balsa inflable y la niñera se sostenía dentro de unas cavas de refrigeración.

Una embarcación de la Armada venezolana los rescató del agua, recibieron primeros auxilios e hidratación y fueron trasladados a La Guaira.

Posteriormente, los niños y su cuidadora fueron llevados a distintos centros asistenciales: ella al Hospital Periférico de Pariata, en La Guaira, y los menores a una clínica caraqueña.

#7Sep #AVANCE Caso SAR 024 Con el apoyo de @AB_Guardacostas, @capiptolaguaira y los Bomberos Marinos fueron trasladadas, atendidas con primeros auxilios e ingresadas al Periférico de Pariata en La Guaira las personas encontradas en alta mar este martes.#LaTortuga #Higuerote pic.twitter.com/R4DVBHYP8L — INEA (@inea_venezuela) September 8, 2021

El funcionario precisó que los cuerpos de seguridad no recibieron un alerta de no retorno hasta el día lunes, 6 de septiembre. Por esta razón, no se había activado el operativo de rescate antes.

Jesús Vegas, director de Protección Civil de Miranda, informó sobre el naufragio de la lancha que zarpó desde Higuerote hacia La Tortuga. Confirmó que la madre de los niños estaba muerta al momento en el que llegaron oficiales de Protección Civil y la Armada para el rescate. pic.twitter.com/QGpc6CG46r — Directo a la Fuente (@directolafuente) September 9, 2021

Actualmente, un nutrido grupo de rescate busca intensamente a los desaparecidos en las zonas marítimas del oeste de Miranda y este de Vargas.

De igual forma, se está rastreando el norte del litoral central, el Archipiélago de Los Roques y el suroeste de La Orchila, según reseña Impacto Venezuela, ya que fue en esta zona donde se rescató a los tres sobrevivientes.

Helicópteros de la PNB Acuática, Cicpc, Bomberos Marinos y de Miranda, guardacostas, aviones de SAR Maiquetía participan intensivamente en la búsqueda.

Trascendió también que dos aeronaves privadas se sumaron a estas labores.

#8Sep SAR 024

La búsqueda no se ha detenido. Estamos activos por aire y mar con helicópteros de la PNB Acuática/CICPC, rescatistas de Bomberos Marinos y Miranda, patrulleros de Guardacostas, aviones de SAR Maiquetía.Hasta el momento no se tiene localización de los 4 desaparecidos pic.twitter.com/uFOovokt7f — INEA (@inea_venezuela) September 9, 2021

Los pasajeros rescatados y desaparecidos

Hasta el momento, se rescató en el mar el cuerpo de Mariely Beatriz Chacón Marroquín (40 años), la madre de los dos pequeños que sobrevivieron al accidente, identificados como José David Camblor (6 años) y María Beatriz Camblor (2 años).

A los niños los trasladaron a La Guaira inicialmente y luego fueron llevados a una clínica de Caracas. Presentaron deshidratación, algunas quemaduras por el sol y estrés postraumático.

También, se pudo socorrer con vida a Verónica Martínez, de 25 años, niñera de los pequeños, quien fue recluida en un hospital de La Guaira.

Las autoridades aún buscan a Remis David Camblor, capitán de la embarcación LM-THOR-AGSM-RE.0733, color blanco; así como también a José Javier Marcano Narváez, Alejandro Osorio Graterol y Vianney Carolina Dos Santos Morales.

🛥️🇻🇪 Ella es Vianney Carolina Dos Santos, la mujer que falta por rescatar junto con los 4 hombres del fatídico naufragio de la lancha Thor, la cual partió hacia la Tortuga desde Higuerote el pasado 3 de septiembre.

🎥@DrWilfredoBellopic.twitter.com/w1Q6ErNeej — Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) September 9, 2021

Versiones sobre el accidente

Aunque aún no hay una versión oficial sobre las causas del naufragio, han trascendido algunas hipótesis.

El testimonio central por lo pronto es el de la mujer sobreviviente. La corresponsal de Impacto Venezuela, Amy Torres, reseñó parte de las primeras declaraciones que habría dado Martínez

De acuerdo con esta versión, la lancha naufragó el propio viernes, viajaba en sentido contrario al oleaje y habría sido impactada por una ola que la «partió en dos».

Sobre la tragedia de la tortuga, la niñera de 25 años declaró, que el accidente ocurrió el mismo día del zarpe, cuando la embarcación iba en sentido contrario a las olas y se partió en dos. Siguen en la búsqueda de las demás personas. Video @IsFreyax pic.twitter.com/MsV96aGREP — Alexa Gómez (@AlexaGomezDos) September 8, 2021

Martínez también aseguró en su declaración que uno de los tripulantes aún desaparecido llevaba un chaleco salvavidas.

Definitivamente la tragedia de La Tortuga se pudo evitar si tuviéramos un Estado eficiente que hiciera cumplir las normas y brindara seguridad a sus ciudadanos. Vivimos en un campamento de gorilas, el mejor país del mundo porque aquí no hay normas pic.twitter.com/tgnVi8DGNw — Noticias Venezuela (@NxVenezuela) September 9, 2021

Por su parte, la corresponsal Rosana Batistelli de El Pitazo reseñó lo que, se supone, ocurrió para que las mujeres y los niños fueran encontrados flotando en dispositivos improvisados.

«Una de las teorías que se maneja sobre cómo lograron escapar los ciudadanos ante la eventualidad, es que los hombres improvisaron balsas para poner a salvo a las mujeres y los niños que iban a bordo», narró.

¿Había un noveno pasajero?

En una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, se reveló que hay un quinto desaparecido en el naufragio.

El padre de esta persona dijo que su hijo se llama Juan Manuel Suárez Torres, pero que no figura en la lista oficial de los desaparecidos porque habría viajado «oculto».

“Se habla de 4 personas por rescatar, cuando en realidad no es así. Faltan 5 personas, cuatro hombres y una mujer. El tripulante que está faltando es mi hijo que se llama Juan Manuel Suárez Torres y no aparece en la lista”, declaró en la entrevista radial.

«Pensamos que se ocultó en la lancha por las ganas de ir y para que no lo fueran a detener en el viaje (…) hay un compañero a quien él le comentó del viaje. Y le dijo que todo estaba cuadrado, que él se iba a ir oculto en la lancha, quizá para pasar el punto de control y para que, al ver muchas personas en la lancha, no la fueran a detener», contó a la emisora Onda.

Serían cinco las personas que siguen desaparecidas por el naufragio entre Higuerote y La Tortuga. Juan Suárez no aparece en la lista, pero se habría escondido en la lancha para evitar que las autoridades los retuvieran por sobrepeso. “Pensamos que se ocultó”, dijo su padre. pic.twitter.com/A2CIIfNz4O — Directo a la Fuente (@directolafuente) September 9, 2021

Precisó que el joven era empleado de confianza de Remis David Camblor (también desaparecido) y que siempre era invitado a este tipo de viajes.

La última llamada que el señor recibió de su hijo fue el viernes 3 de septiembre, cerca de las 9:00 de la mañana. Se preocuparon porque el joven no retornó el domingo, como había planeado.

“El domingo nos preocupamos y no es sino hasta el martes que nos enteramos que un familiar de Clamblor se comunicó con una prima de mi hijo y le comentó lo sucedido. De allí para acá es que estamos en esta situación”, relató.

Protección Civil Miranda abrió una investigación para determinar si es cierta esta versión