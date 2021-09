“El asunto no está cerrado”: Defensa de Alex Saab cree que el caso volverá a la Corte de Apelaciones - Runrun

Uno de los abogados del empresario colombiano esperaba que el Tribunal Constitucional caboverdiano admitiera el recurso de apelación. “Para nosotros, el asunto no está cerrado, porque el convenio del Tribunal Constitucional dice que este asunto [la extradición], no el de doble criminalidad, no fue considerado por ninguno de los tribunales», manifestó

El equipo de defensa del empresario colombiano Alex Saab se confesó “molesto” y “entristecido” después de que denegaron el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, aunque aseguró que “el asunto no está cerrado”. Así lo reveló un trabajo de Gustavo Ocando Alex para Voz de América.

Uno de los abogados de Saab, Germano Almeida, dijo este 8 de septiembre que esperaba que el Tribunal Constitucional caboverdiano admitiera el recurso de apelación y los argumentos por los cuales la defensa considera inconstitucionales los procesos judiciales contra el colombiano en el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y la Corte Suprema.

Sin embargo, el tribunal «confirmó la constitucionalidad del proceso adelantado contra el empresario colombiano, en un fallo de 194 páginas donde sus tres magistrados sentenciaron por unanimidad en 13 de los 14 alegatos de la defensa. Esa decisión de la justicia caboverdiana confirma que Saab será extraditado para ser juzgado en Estados Unidos», refiere la publicación de Voz de América.

De acuerdo con Almeida, la solicitud de extradición no debe proseguir sin analizar los presupuestos del proceso, que fueron desestimados por el Tribunal.

“Para nosotros, el asunto no está cerrado, porque el convenio del Tribunal Constitucional dice que este asunto [la extradición], no el de doble criminalidad, no fue considerado por ninguno de los tribunales. Esto significa que el caso debe volver a la Corte de Apelaciones para verificar el supuesto de que no analizó”, declaró el abogado, según recoge Voz de América.

Decisión del tribunal abre las puertas a la extradición

El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó un recurso de apelación de la defensa de Saab a la decisión de autorizar la extradición del empresario colombiano a Estados Unidos.

La sentencia es del 30 de agosto y fue publicada este 7 de septiembre, según reseñó el diario Noticias Do Norte.

«Esta decisión abre la puerta a la extradición de Alex Saab a EEUU«, afirma el medio.

El Constitucional de Cabo Verde celebró el pasado 12 de agosto una audiencia pública para decidir sobre el recurso de apelación que la defensa del «testaferro» de Nicolás Maduro presentó contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en marzo autorizó la extradición a Estados Unidos.

Los abogados de Saab denunciaron «inconstitucionalidades cometidas durante todo el proceso y en la aplicación de normas en la aplicación del derecho internacional».