Roberto Patiño encabeza intención de voto entre opositores en Libertador - Runrun

Una encuesta reveló que 54 % de los caraqueños no iría a votar en las elecciones regionales y municipales

Foto Tal Cual

Un sondeo de la firma Consultores 21 halló que, entre los candidatos opositores, el dirigente Roberto Patiño lidera la intención de voto de los caraqueños (16 %) para ocupar la Alcaldía de Libertador (Distrito Capital). Le siguen, en orden de preferencia, Antonio Ecarri (9 %), Tomás Guanipa (8 %) y Carlos Prosperi (4 %).

Sin embargo, los ciudadanos de la capital le darían otra oportunidad al oficialismo, pues de acuerdo con el estudio, 43 % de los caraqueños convencidos de votar en las elecciones del 21 de noviembre está dispuesto a apoyar a un candidato del PSUV para el cargo de alcalde. En contraste, 33 % favorecería a un candidato opositor y 21 % no optaría por ninguno de los dos bandos.

En este sentido, la intención de voto en Libertador favorece a la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez: 19% de los caraqueños votarían por la almiranta, mientras que 13% apoyaría a Patiño, 9 % respaldaría a Alexander «Mimou» Vargas, Ecarri se lleva 6 % de preferencia y Prosperi, 3 % (al igual que Erika Farías).

Otro de los hallazgos del estudio es que 54 % de los caraqueños no iría a votar en las elecciones regionales y municipales, mientras que 46% dice que sí lo haría.

Las razones por las cuales ese 54 % no está dispuesto a ir a votar son, principalmente, la desconfianza en el CNE (37 %), el desconocimiento de los candidatos (18 %), la creencia de que no serán un proceso justo (14 %) y la idea de que no serán unas elecciones libres (12 %).

Evaluaron la gestión de Farías

El sondeo también pidió a los consultados evaluar la gestión de la alcaldesa Erika Farías frente a los problemas de la ciudad capital. A este respecto, 27 % la calificó como una labor pésima y 25 % la definió como mala. Por lo contrario, 3 % la consideró excelente y 18 % dijo que es buena.

Con respecto a los problemas de Caracas, 20 % señaló que el principal es la basura en las calles, mientras que 16 % respondió que lo que más le aqueja son los cortes de agua y 15 % se refirió a la inseguridad.

A continuación, podrás ver todos los hallazgos del estudio:

Elecciones municipales Libe… by TalCual