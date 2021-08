Monitor Salud: 90 % del personal de salud en Venezuela no tiene equipos anticovid - Runrun

El coordinador del organismo dijo que «han fallecido más de 700 trabajadores de la salud» desde el inicio de la pandemia «por no tener un equipo adecuado» y los salarios no les permiten comprar tapabocas

Cerca del 90 % de los trabajadores de la salud en Venezuela no tiene equipos de protección para evitar contagiarse de covid-19 mientras atienden pacientes contagiados con esa enfermedad, denunció el sindicato Monitor Salud.

Durante la presentación de un informe del sector, el coordinador de Monitor Salud, Mauro Zambrano, dijo que «han fallecido más de 700 trabajadores de la salud» desde el inicio de la pandemia «por no tener un equipo adecuado» y los salarios no les permiten comprar tapabocas.

Según los datos de Monitor Salud, hay «una escasez del 54 %» en equipos de protección facial en las emergencias de los hospitales en las regiones central y occidental.

Acerca de los guantes de látex, registraron una escasez del 43 % en el occidente del país, del 40 % en el oriente y del 33 % en el centro.

Además, «la ausencia de tapabocas registra los mayores niveles de escasez, principalmente en el occidente, donde este insumo ha faltado el 40 % de las veces, seguido del 36 % en oriente y 31 % en el centro», dice el informe de Monitor Salud.

«Los trabajadores de la salud hemos pagado la deficiencia de insumos de los equipos de protección con la vida (…) me da mucha impotencia porque han muerto compañeros nuestros en los centros y que hoy no están por simplemente no tener un equipo de protección adecuada», agregó Zambrano, al presentar el informe que denominaron «un sistema de pronóstico grave».

El informe recoge que en 24 hospitales del país no funciona el refrigerador de las morgues y, «lo más grave, es que los trabajadores tienen que manipular esos cuerpos sin protección».

«A pesar de que ha pasado más de año y medio de la pandemia, les pudiera decir que aquí no hay disposición de solucionar lo que vivimos (…) Es ineficiencia, es corrupción», destacó el sindicalista, que responsabiliza a las autoridades sanitarias del país de no tomar los correctivos necesarios.

«La lucha de los trabajadores de la salud, seguiremos ejerciéndola porque lo que nos viene es muy duro», apostilló.

La sindicalista Figuera Zenaida agregó que los «hospitales están en situación lamentable», especialmente en el interior del país, donde hay hospitales «en el suelo, sin personal y sin ninguna ayuda».

«El 90% de los equipos de diagnóstico, tomógrafos, resonadores, rayos X no están operativos», subrayó.