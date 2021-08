Rusia se compromete a resolver en agosto retrasos en segunda dosis de Sputnik V - Runrun

El equipo de la Sputnik V anunció que aumentaron la capacidad de producción de vacunas y que establecieron acuerdos de producción con fabricantes de 14 países, incluido un centro en la India, que es el productor de más vacunas en el mundo

Llama la atención que, en paralelo, abonan a la idea de combinar su vacuna basada en vectores adenovirales humanos con otros fármacos como la vacuna china de Sinopharm, disponible en Venezuela

Este 4 de agosto, el equipo que desarrolla la vacuna rusa contra el coronavirus se comprometió a resolver en el mes de agosto los retrasos en la distribución de la segunda dosis de Sputnik V.

«En el mes de agosto se resolverán por completo todos los retrasos temporales en la entrega del segundo componente de la vacuna. Esto se debe al gran incremento en la capacidad de producción de las vacunas», se lee en el comunicado que se publicó en el sitio web oficial SputnikVaccine.com

Además, revelan que el Instituyo Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa establecieron acuerdos de producción con fabricantes de 14 países.

Es así como prometen que duplicarán su capacidad de producción en septiembre gracias a la asociación con «grandes firmas» como el Serum Institute of India, el mayor productor de vacunas del mundo.

El equipo del fármaco ruso, el primero que recibió una autorización en todo el mundo para ser aplicado en su país, añade que la demanda mundial de la vacuna sigue siendo «muy alta».

Y argumentan que esto se debe a que tiene una «eficacia y seguridad excepcionales, así como a la ausencia de efectos secundarios graves que se han relacionado con el uso de algunas otras vacunas».

«En los países donde se usa Sputnik V como parte de las campañas nacionales de vacunación, especialmente en Argentina y México, se observa una disminución constante de los casos de COVID-19″, dicen en el texto

También, refieren un estudio del Centro Gamaleya publicado en la revista médica internacional Vaccines que concluyó que Sputnik V es una de las vacunas más eficientes contra las variantes del coronavirus, incluida la contagiosa variante delta.

Segunda dosis de Sputnik V para Venezuela

Venezuela es uno de los 69 países del mundo en los que se aplica la Sputnik V.

Y, también, otro de los que sigue esperando la llegada de la segunda dosis para completar la inmunización de, al menos, 600.000 personas.

Las personas que se vacunaron a finales de mayo y a principios de junio cumplirán en el mes de septiembre los tres meses de recibir la primera dosis.

El Instituto Gamaleya dijo el pasado mes de abril que la brecha entre ambas inyecciones podría aumentarse hasta 90 días, ya que supuestamente, aumentaría ligeramente la respuesta inmune del cuerpo.

Posterior a este anuncio, el Ministerio de Salud del gobierno de Maduro extendió el intervalo entre la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V de 21 a 90 días.

Esto lo hizo a través de una circular enviada a directores estadales de Salud, autoridades únicas de salud y coordinadores estadales de epidemiología el pasado 04 de junio.

Los venezolanos que esperan la segunda dosis de la vacuna rusa siguen preguntándose cuándo llegaran las vacunas.

Lo que más les inquieta es el silencio oficial. Desconocen si hay un «plan b» del gobierno en caso de que no lleguen las segundas dosis.

Asimismo, les parece contradictorio los llamados insistentes a vacunarse cuando no se pueden garantizar todas las dosis.

José Aranguren, ciudadano cuya madre recibió la primera dosis de la Sputnik V el pasado mes de junio en un centro de vacunación de El Cementerio, en Caracas, se acercó este 4 de agosto para saber si había llegado el fármaco.

Por segundo mes le informaron que no había inyecciones y le corrieron la cita marcada en el cartón de vacunación para septiembre.

«Me preocupa que la vacuna llegue después del 4 de septiembre. Ese día cumple tres meses de vacunada ¿Tendrá el mismo efecto la vacuna entonces», se pregunta.

Combinación de vacunas

Y aunque Rusia promete cumplir con las segundas dosis de Sputnik V, en paralelo, parece abonar a la idea de combinar sus productos con otras vacunas

En sus canales oficiales, el equipo Sputnik V ha recalcado que seguirán desempeñando un» papel de liderazgo» en las combinaciones de vacunas.

«La vacuna fue pionera en el enfoque de refuerzo heterogéneo (‘cóctel de vacunas’) mediante el uso de dos vectores adenovirales diferentes (Ad5 y Ad26) para dos inyecciones diferentes. Y fue la primera en ofrecer una prueba conjunta de mezcla y combinación a otro productor cuando le hizo una oferta a AstraZeneca el 23 de noviembre de 2020″, comentan en el texto.

Al respecto, refieren que se han hecho ensayos conjuntos de Sputnik V y AstraZeneca en los Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán y Argentina desde febrero de 2021.

Los primeros resultados «positivos» según el Instituto Gamaleya se anunciaron el 30 de julio.

En concreto, en su Twitter compartieron los hallazgos de un estudio en Buenos Aires, Argentina.

«La combinación del primer componente de la vacuna Sputnik V (Sputnik Light) con las vacunas de AstraZeneca, Sinopharm & Moderna demuestra un alto perfil de seguridad», sostienen.

Agregan que, para esta semana, se esperan más resultados positivos sobre inmunogenicidad.

«Sputnik V acelerará el trabajo con otros productores de vacunas con respecto al enfoque de combinación, que desencadena una respuesta inmune fuerte y duradera. El primer componente de Sputnik V o Sputnik Light, que tiene por si mismo una eficacia superior al 80% mayor a la de muchas vacunas de dos dosis, se ofrecerá a otros productores de vacunas como parte de la estrategia de combinación», informaron.