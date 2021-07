ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #19Jul - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 190.767.261 infectados y 4.093.331 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

OMS incluyó a embarazadas en la lista de prioridad para vacunación

El Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este lunes que las mujeres embarazadas y los niños que padezcan enfermedades crónicas deben tener prioridad para recibir vacunas contra la COVID-19. Tras analizar la actual situación de la enfermedad, este grupo, que asesora sobre el uso de vacunas en la actual crisis sanitaria, decidió incluir estos dos grupos en la lista de pacientes prioritarios, donde ya se incluía a personas de la tercera edad, trabajadores sanitarios y adultos con enfermedades crónicas. EFE

Chile comienza a vacunar niños a partir de los 14 años: un 76,9% de la población ya fue inoculada completamente contra el COVID-19

La vacunación para los menores desde los 14 años de edad se iniciará durante este jueves, ya que este lunes, el martes y el miércoles serán días completamente dedicados a la vacunación de los rezagados de 15, 16, y 17 años de edad. También se podrán vacunar los adolescentes entre 12 y 17 años de los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename), centros colaboradores del Sename y centros de atención de salud mental, así como también con esas edades quienes posean comorbilidades específicas. Infobae

Brasil autoriza experimentar la tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil aprobó este lunes los ensayos clínicos para verificar la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la aplicación de una tercera dosis de la vacuna anticovid desarrollada por la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca. El estudio englobará a un universo de 10.000 voluntarios, distribuidos en cinco estados brasileños y que participaron previamente en las pruebas clínicas del estudio inicial del antígeno, por lo que todos ya recibieron las dos dosis. EFE

¿Es aconsejable tomar alcohol al vacunarse contra el COVID-19?

Una reciente publicación en The New York Times asegura que no hay pruebas de que tomar una o dos copas de alcohol pueda reducir la eficacia de ninguna de las actuales vacunas contra el COVID-19 que se administran en los Estados Unidos; estas son las de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. “Algunos estudios han descubierto incluso que, a largo plazo, el consumo de cantidades pequeñas o moderadas de alcohol podría beneficiar al sistema inmunitario al reducir la inflamación”, destacó el artículo. Infobae

4 buenas noticias sobre la inmunidad contra la covid-19

A medida que avanzan las campañas de vacunación contra el coronavirus hay una pregunta que se vuelve cada vez más relevante: ¿cuánto nos va a durar la inmunidad? Pero ya hay algunos resultados alentadores de los que te hablamos en este video, que está basado en un artículo original del catedrático de Inmunología en el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, J. Molina Pineda de las Infantas. En este enlace puedes leer el artículo original. BBC Mundo