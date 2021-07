Jaua dijo que no lo dejaron participar en elecciones internas del PSUV - Runrun

El dirigente chavista manifestó que acata la decisión de la Dirección Nacional

«Por razones de estricta coyuntura política, no se me autorizó a participar (en las elecciones internas de) el 8 de agosto», afirmó el exministro de Educación Elías Jaua, quien en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter, explicó las razones de que su nombre no figure entre los postulados a candidato a gobernador del estado Miranda.

El dirigente chavista, quien forma parte de la Dirección Nacional del PSUV, pero ha estado alejado de esa instancia desde que fue removido de su cargo al frente de la cartera de Educación, resaltó que todo proceso interno tiene un reglamento y el que rige actualmente el del partido establece que es la Dirección Nacional la que autoriza a sus integrantes a participar de dichos procesos.

«Un abrazo bolivariano y chavista a todos ustedes compatriotas militantes del PSUV En todo el país, quería felcitarlos por la jornada del pasado 27 de junio de este 2021 donde expresaron de manera nítida una voluntad a favor de una manera de hacer política que sea incluyente, que respete la dignidad humana y el protagonismo popular y esté conectada con anhelos, luchas y esperanzas de nuestro pueblo», expresó Jaua.

Unidad programática

Jaua envió un saludo a los militantes del partido en el estado Miranda que postularon su nombre «e irrumpieron de manera victoriosa» en la jornada del 27 de junio, en la cual se registraron diferentes trifulcas y denuncias de fraude y manipulaciones.

«Les agradezco su voluntad, valentía, cariño y valoración», acotó el exministro.

Jaua expresó que acata la decisión de la Dirección Nacional y que siempre estará dispuesto a contribuir a la unidad programática del chavismo en torno a los fundamentos políticos ideológicos a los que los convocó Hugo Chávez, como son, precisó, la democracia participativa y protagónica, la independencia nacional y soberanía económica, así como la igualdad social y la ética política, entre muchos otros.

«Yo les agfradezco inmensamente y les digo con la letra de la canción de calle 13, vamos caminando, aquí se respira lucha, vamos por el camino de Chávez», culminó el dirigente.