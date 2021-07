Rector de la UCAB advierte que elecciones podrían tener alta abstención - Runrun

Remarcó que en las ciudades los principales problemas tienen que ver con los servicios públicos

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Francisco José Virtuoso, advirtió este jueves, 1 de julio, que las elecciones del 21 de noviembre podrían registrar una alta abstención.

Durante una entrevista que ofreció a Román Lozinski en Éxitos, Virtuoso expresó: “Estamos hablando de cuatro elecciones, de una megaelección regional con condiciones insuficientes”.

Aunque señala que se han dado un conjunto de pasos, dijo que son “insuficientes” y “chucutos”, pero consideró que “es mejor tenerlos que no tenerlos”.

“Evidentemente es insuficiente. La MUD no existe. Mientras que AD, PJ, VP y otro conjunto de partidos están inhabilitados y sus dirigentes están fuera del país”, remarcó.

En cuanto a los protectorados, señala que pese a que se toma esta medida, queda el Estado Comunal, que a su juicio, “deja a las alcaldías, a los concejos municipales, peor que la situación del protectorado porque le quita las funciones al Estado Federal consagrado en la Constitución Nacional”.

“Si vamos una institucionalidad para regir el gobierno local, para el cual estamos eligiendo representantes, no me cree un estado paralelo que le va a quitar sus funciones a esa institucionalidad”, agregó

Remarcó que en las ciudades los principales problemas tienen que ver con los servicios públicos, pero señala que, de todos ellos, “probablemente el tema del aseo y la basura es competencia de la Alcaldía, todo lo demás se lo ha tomado el Estado central”.

“No es un proceso que genera esperanza, que la gente vea que puede resolver sus problemas”, enfatizó.

Al respecto consideró que este camino electoral tendrá una “profunda abstención”.

“Cálculos hablan de que podamos tener 35% de participación, a lo mucho podría ser un 40%”, sumó el rector de la UCAB.

Plan de vacunación

De acuerdo con Virtuoso, la economía, educación y la vida social en general, están frenadas por la pandemia de COVID-19.

“En este país la gente se sigue muriendo de COVID-19. Hay graves problemas para atender esta situación y el plan de vacunación no existe, las vacunas no llegan, no es suficiente”, alertó.

Además, consideró que un país que no está inmunizado contra este virus no puede comenzar normalmente los periodos escolares en las instituciones educativas a partir de octubre.

“Una de las exigencias básicas de toda la sociedad tiene que ser este tema de la vacunación, cuando otros países de América Latina han avanzado en porcentajes importantes de su población”, dijo el rector de la UCAB.

En ese sentido, consideró que todos los venezolanos deberían salir con una pancarta “casi que en la frente” para exigir un plan de vacunación.