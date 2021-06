Médicos Unidos reporta otros 20 fallecimientos del personal de salud - Runrun

La entidad más afectada por estas muertes es el Zulia, donde se contabilizan 137 fallecimientos del gremio sanitario

Foto: Rayner Peña R.

La ONG Médicos Unidos por Venezuela reportó este martes, 22 de junio, otros 20 fallecimientos del personal de salud, por COVID-19.

A través de Twitter, la ONG detalló que con esta cifra, se totalizan 670 fallecimientos de integrantes del personal de salud en Venezuela.

Vale acotar que este reporte de Médicos Unidos toma en cuenta el periodo entre el 16 y 21 de junio.

En cuanto a los fallecidos, la ONG indicó que se encuentran 7 enfermeros, 12 médicos cirujanos y un dirigente sindical.

También, la organización recuerda que sus reportes se basan en criterios epidemiológicos, radiodiagnóstico y de laboratorio al día, y que no necesariamente se incluyen en los reportes de los voceros oficiales del gobierno.

En referencia a las entidades más afectadas por pérdidas del personal de salud, el Zulia lidera la lista con 137 fallecidos. Le siguen el Distrito Capital con 94 y Carabobo con 58.

Además, de acuerdo con una gráfica, siguen siendo los médicos en sus diferentes especialidades las principales víctimas del virus, dentro del gremio sanitario en el país.

Hasta el lunes, 21 de junio, según el gobierno oficialista, el total de fallecidos en todo el país por COVID-19 es de el total de muertes asciende a 2.973 y el de contagios, de 262.038.

Actualmente se lleva a cabo un “Plan de Vacunación” en el país, en el cual, según Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos, hay una “anarquía”.

“Cuando tú no planificas, no te organizas o no pides el concurso de todos aquellos que te pueden ayudar, cometes el error de la gran mala planificación y la anarquía que estamos observando”, dijo Lorenzo en rueda de prensa.