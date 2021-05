Venezolanos en Madrid recibirán vacuna contra COVID-19 sin importar estatus migratorio - Runrun

El diplomático comentó que los interesados en ser vacunados deberán rellenar un formulario en la página de la embajada antes del 27 de junio

En España la vacunación contra la COVID-19 avanza cada vez más rápido. En esta comunidad de Madrid, residen más de 50.000 venezolanos, quienes a pesar de no estar registrados en el sistema de salud pública por su condición de migrantes, recibirán la vacuna anticovid.

Esto ocurre, luego que el embajador de Venezuela enviado por Juan Guaidó en España, Antonio Ecarri, llegó a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para que los venezolanos que residen allí y que no están inscritos en el sistema de salud público puedan ser vacunados, reseña vozdeamerica.com.

Ahora, debido a un acuerdo entre la embajada de Venezuela en España, la Asociación Centro Hispano Venezolano para la Democracia y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, los venezolanos residentes en esa comunidad y que no estén registrados en el sistema público de salud podrán ser vacunados.

El embajador de la oposición venezolana en España, Antonio Ecarri, explica que en la Comunidad de Madrid había una “situación de alarma”.

“Nos llamaban para decirnos, o bien que tenían autorización para residir en España pero no tenían permiso de trabajo, o bien porque no estaban trabajando, y por lo tanto, no estaban cotizando en la seguridad social. Entonces no tenían tarjeta sanitaria y no sabían cómo hacer para poderse vacunar”, dijo.

El diplomático comentó que los interesados en ser vacunados deberán rellenar un formulario en la página de la embajada antes del 27 de junio. Las autoridades sanitarias les contactarán cuando les toque vacunarse según su grupo de edad y siguiendo los criterios de vacunación de la Comunidad de Madrid.

*Con información de VOA