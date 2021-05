Guaidó informa que licencia de la OFAC para cadena de frío y logística para vacunas está por aprobarse - Runrun

El presidente criticó las “contradicciones” de Maduro en cuanto a la adquisición de vacunas para la COVID-19

El presidente interino y de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó informó que la licencia de la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, por sus siglas en inglés) para la cadena de frío y logística de las vacunas contra la COVID-19, está por aprobarse.

En rueda de prensa semi presencial, Guaidó señaló que esperan que en los próximos días la licencia esté aprobada y que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef puedan disponer de esos recursos para la mejora de la cadena de frío. Este monto asciende a $27.615.720.

“La licencia más próxima a salir tiene que ver con la cadena de frío y logística a través de OPS y Unicef. Hasta que no tengamos más precisión del sistema de implementación a través de Covax, en este caso, se van a retrasar un poco más las siguientes licencias”, explicó.

Guaidó igualmente criticó las contradicciones del gobierno de Nicolás Maduro, en cuanto a la compra de vacunas para la COVID-19, porque en diciembre hablaron de 10 millones de dosis de la Sputnik V, después usaron como excusa las sanciones, luego informaron sobre el pago del sistema Covax, aunque rechazaron la AstraZeneca.

“No entienden el mercado de vacunas, no se preocuparon en ingresar temprano COVAX. Por la soberbia de una dictadura no hay vacunas y porque quebraron al país, todo lo demás es propaganda para confundir, no tiene que ver con sanciones, porque entonces cómo pagaron COVAX”, añadió.

Guaidó indicó que Venezuela es el país de América con menor porcentaje de población vacunada, detrás de otros países como Haití o Cuba. Igualmente hizo un llamado a los ciudadanos a no caer en el mercado negro de vacunas, porque no contribuye a salvar vidas, deteriora el sistema de salud y pueden ser víctimas de estafas.

Guaidó pide acuerdo integral

Sobre un posible proceso de negociación con el gobierno de Maduro, el presidente Guaidó celebró que otros dirigentes como el exdiputado Stalin González o el exgobernador, Henrique Capriles se unieran al comunicado de la Plataforma Unitaria, que promovió el “acuerdo de salvación nacional”.

También dijo que han adelantado sesiones formales con Noruega, aunque no se tiene una fecha para iniciar la negociación y tampoco un lugar. Guaidó agregó que en los próximos días anunciarán quiénes serán los representantes opositores. “Cuáles son las premisas en este momento, buscar espacios de participación seguros para la gente, fomentar el liderazgo, marchas, no vamos a caer en un dilema que nos pretende dividir”, señaló.

Por eso pidió no caer en el “lenguaje de la normalización”, sobre el nombramiento del directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) porque la Constitución establece que deben ser miembros independientes. “No hay porque tolerar ese lenguaje que pretende normalizar la dictadura (…) Hay que aproximar todas las soluciones, pero apegadas a la Constitución”.

“En una elección aislada sabemos lo que pasa, lo vivimos en 2017, encarcelaron, arrebataron, nombraron protectores, no permitieron juramentarse por tecnicismos inexistentes”, dijo.

Guaidó hizo un llamado a tener la “mayor y mejor unión posible” de cara al acuerdo de salvación nacional y que debe incluir la mayor cantidad de sectores, incluido el chavismo. “Mientras más unidos estemos, más derrotada estará la dictadura”, enfatizó.

Sobre el proceso de referendo revocatorio, que quiere impulsar un sector opositor, el presidente lo catalogó como un gesto de buena voluntad, pero que se debe incorporar a un acuerdo integral para elecciones libres y justas. “Qué hacemos con el Tribunal Supremo de Justicia que anuló firmas, con la persecución en los estados. Cómo levantamos firmas en Apure donde ni la FAN puede entrar”, puntualizó.