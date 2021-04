Guaidó anuncia una nueva plataforma unitaria para lograr una salida política a la crisis - Runrun

El presidente aseguró que no habrá exclusión en la plataforma y que la unidad es necesaria para enfrentar a Maduro

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó anunció la conformación de una nueva plataforma unitaria a través de un manifiesto firmado por 40 organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil, para poder enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro y restablecer la democracia.

Desde el Parque Morichal, en Prados del Este, Caracas, Guaidó aseguró que se ratifica el esfuerzo de la unidad, aunque reconoce que en algunos momentos han hecho más ruidos las diferencias entre los dirigente de la oposición.

Aseguró que dentro de la plataforma unitaria no habrá exclusión y agregó que la unidad es necesaria para enfrentar a la “dictadura” de Maduro. “Por encima de nuestras diferencias está recuperar este país. La dictadura no controla nada. Pretende infundir miedo. Si controlas algo hoy métete hoy en la Cota 905, eres un inútil. No controlas nada. La ruta está marcada, elecciones libres y justas”, aseveró.

Por eso “invitó” a las personas que no estuvieron presentes en el acto o firmando el manifiesto, que se unan a la plataforma, “cualquiera que esté excluido es una ventaja para la dictadura”. Por eso el objetivo de esta plataforma es poder dar soluciones a los ciudadanos que padecen la crisis.

Guaidó señaló que la democracia es una lucha constante y que se va a recuperar. “Cómo sucedió con la vacuna no tuvieron otra alternativa que aceptar el sistema COVAX, cómo sucedió con el Programa Mundial de Alimentación, debe seguir la presión para lograr elecciones libres”, indicó.

El manifiesto

En el manifiesto llamado “Unión por el futuro, la democracia y el bienestar de nuestra nación” y leído por la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) en el mismo acto, se indica que las organizaciones que lo suscriben entienden la unidad como valor estratégico e insustituible “y asumimos con responsabilidad el firme compromiso de fortalecerla a través de la constitución de esta plataforma común de lucha en aras de alcanzar la democracia que demanda nuestro país”.

Las organizaciones se comprometieron a seguir mecanismos de consenso que animen la deliberación, la articulación y la acción coordinada de todos, “para así lograr una salida política a la crisis, que desemboque en una solución electoral”.

Por eso trabajarán en la atención a la emergencia humanitaria, la crisis económica, la situación de la pandemia por la COVID-19, a la crisis social y de Derechos Humanos. También en la restitución del orden constitucional, el Estado de derecho, la libertad de los presos políticos y militares.

Igualmente se concentrarán en el restablecimiento de la soberanía popular a través de elecciones libres, justas y transparentes y en la promoción de la reconciliación nacional.

“Trabajaremos de forma conjunta para lograr mayor apoyo internacional, que conduzcan al logro de medidas humanitarias y a la construcción promoción de acuerdos y garantías con todos los actores que contribuyan a salvar a Venezuela”, expresaron en el manifiesto.