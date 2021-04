Juan Guaidó: Licencia Ofac para el pago de vacunas “está en curso” - Runrun

Guaidó también dijo que la AN que preside “va a insistir en la entrada de las vacunas, ya sea por el mecanismo Covax o por privados

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por parte de la comunidad internacional, aseveró este viernes 9 de abril que la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que permitiría utilizar recursos depositados en ese país para el pago del ingreso a Venezuela al mecanismo Covax de adquisición de vacunas anticovid-19, ya “está en curso”.

A través de una rueda de rueda de prensa, su primera aparición pública en semanas y luego de padecer coronavirus, Guaidó se refirió largamente al tema de la pandemia por covid-19 en el país, y dijo que ya está la licencia en curso para poder utilizar activos bloqueados en el exterior y destinarlos para cancelar la entrada al sistema Covax.

El pasado 19 de marzo, la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó, por medio de un acuerdo, el pago de la primera parte del financiamiento para que Venezuela pueda acceder al Fondo de Acceso Global para Vacunas covid-19. En total, se aprobaron recursos por $30.309.040 para cancelar el acceso a la plataforma Covax y para la inversión en la cadena de frío necesaria.

“No tengo precisión de los tiempos burocráticos o administrativos, pero esperamos que sea rápido”, dijo Guaidó ante la pregunta de cuánto podría tardar la solicitud en materializarse. Además, señaló que han salido “iniciativas adicionales” que esperan respaldar para lograr la vacunación de gran parte de la población, en referencia a la propuesta de Fedecámaras en cuanto a adquisición de vacunas, al igual que el planteamiento de la Academia Nacional de Medicina para crear un plan de vacunación nacional orientado a las necesidades del país.

Guaidó mencionó la ausencia de las pruebas PCR para diagnóstico, y el “tratamiento distorsionado” por parte de la administración de Nicolás Maduro debido a la recomendación de supuestas gotas para tratar la enfermedad, mientras se prohíbe la entrada de vacunas.

“Dicen que no es prioridad la vacuna”, sentenció Guaidó, quien además reiteró que es “sádico” priorizar un tipo de vacuna ante la necesidad de los venezolanos. “Queda de parte de la OPS y el mecanismo Covax ver si hay disposición de alguna vacuna luego del capricho del régimen”.

Guaidó también dijo que la AN que preside “va a insistir en la entrada de las vacunas, ya sea por el mecanismo Covax o por privados. No es un tema de cuál vacuna, es un tema de que entren las vacunas, eso sí, que estén aprobadas científicamente por la comunidad internacional”, señaló Guaidó, al referirse a la negativa de permitir la vacunación con AstraZeneca para dar prioridad a los desarrollos que realiza Cuba y actualmente están en fase II de estudios clínicos.

Comparó los gastos que han destinado a la defensa del empresario colombiano Álex Saab, que Venezuela alega es un diplomático del país, con lo poco que ha dispuesto la administración de Maduro a la compra de vacunas. “Eso no tiene que ver con ningún tipo de sanción o bloqueo. No hay medidas contra la compra de medicinas. La dictadura pretende crear una distorsión. ¿Compraron los diez millones de vacunas o no los compraron? Buscan distorsionar para lavarse la cara sobre todo a nivel internacional”, afirmó el interino.

